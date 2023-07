Harvest New Beginnings fête ses 60 ans – Shaw Local

Harvest New Beginnings à Oswego célébrera son 60e anniversaire du 14 au 16 juillet avec un week-end de célébration comprenant un concert gratuit, une exposition de voitures et un service de célébration extérieur avec de la nourriture, des jeux et du plaisir en famille. Tous les événements sont gratuits et la communauté est invitée à y assister.

La célébration du 60e anniversaire comprendra une variété de festivités, le coup d’envoi à 19 h le vendredi 14 juillet, avec un concert intérieur gratuit avec culte vertical. De 10 h à 15 h, le 15 juillet, l’église accueillera un salon de voitures, de vélos et de tracteurs avec des camions de nourriture et de café. La communauté est invitée à assister au service de célébration en plein air à 10 h le 16 juillet sous la grande tente dans les champs Harvest, suivi d’un dîner barbecue, de jeux extérieurs, de maisons gonflables et plus encore.

Il n’y a aucun frais pour les événements du week-end. Les billets de concert gratuits et les détails de l’événement anniversaire sont affichés en ligne atharvest.eglise. L’église est située au 5315 Douglas Road à Oswego.

Harvest, anciennement connu sous le nom d’Oswego Baptist, a organisé son premier service le 7 juillet 1963 et s’est réuni au 254 S. Madison St. près du centre-ville d’Oswego. L’église a déménagé à son emplacement actuel sur les chemins Plainfield et Douglas en 1993 et ​​a continué de voir une croissance de la fréquentation et de l’adhésion à l’église. Au cours des 10 dernières années, l’église s’est dotée d’un nouveau sanctuaire de culte pouvant accueillir 1 200 personnes avec un grand foyer accueillant, un café et une terrasse extérieure. L’église se trouve maintenant sur 31 acres de terrain, dont une grande partie a été acquise par donation.

Pour plus d’informations, contactez l’église au 630-554-3858 ou envoyez un courriel à [email protected].