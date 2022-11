Harvard trouve un nouvel administrateur municipal, qui prendra ses fonctions en décembre – Shaw Local

Environ huit mois après que son administrateur municipal de longue date a annoncé son intention de prendre sa retraite, Harvard a trouvé une nouvelle personne pour diriger son gouvernement municipal, ont déclaré des responsables.

Lou Leone devrait succéder à l’administrateur de la ville Dave Nelson, qui a été administrateur de la ville de Harvard pendant 35 ans, selon un communiqué de presse de la ville vendredi.

Leone sera officiellement confirmé lors de la réunion de la ville le 22 novembre et commencera le 12 décembre.

Lou Leone assumera le rôle d’administrateur de la ville de Harvard et prendra ses fonctions le 12 décembre 2022. Il remplacera Dave Nelson, qui prend sa retraite. (Fourni par la ville de Harvard)

“Je suis ravi de rejoindre l’équipe de professionnels qui travaillent dur chaque jour pour fournir des services municipaux aux résidents et aux entreprises”, a déclaré Leone dans le communiqué. “Je veux être un membre actif de la communauté et j’ai hâte de commencer.”

Une fois qu’il aura commencé, Leone passera plusieurs semaines à se renseigner sur l’organisation pour créer “une transition aussi fluide que possible”, a déclaré le maire Michael Kelly dans le communiqué.

Avant d’assumer ce rôle, Leone a été administrateur de la ville de Kiowa, Kansas ; New London, Wisconsin; et Nebraska City, Nebraska, selon le communiqué. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Millikin et d’une maîtrise en administration publique de l’Université du Colorado à Denver.

Il a également travaillé comme parajuriste et détient un certificat de parajuriste de l’Université Loyola de Chicago, selon le communiqué.

L’administrateur de la ville de Harvard, Dave Nelson, a annoncé son intention de prendre sa retraite au cours de la première semaine de 2023, quittant son poste après plus de 30 ans en tant que principal employé du gouvernement de la ville. (Fourni par la ville de Harvard)

Leone a été sélectionné parmi un groupe de 19 candidats pour remplacer Nelson, qui a annoncé sa retraite en février après plus de trois décennies de service, selon le communiqué.

Plus tôt dans l’année, Nelson a déclaré qu’il avait l’intention de prendre sa retraite d’ici le 6 janvier 2023. Il a rejoint le poste en 1988 à l’âge de 25 ans, et c’était le seul emploi à temps plein qu’il ait jamais eu, a-t-il déclaré. Il a dit qu’il sentait que c’était sa chance “de vivre une petite vie après ça”.

Au cours de son mandat, Nelson a travaillé avec six maires différents et 50 échevins. Il a également embauché au nord de 90% du personnel qui travaillait pour la ville.

Beaucoup, dont Kelly, ont déclaré qu’il serait difficile de remplacer Nelson compte tenu de sa connaissance institutionnelle de la ville.

Pour l’avenir, Leone entrera dans la mêlée alors que la ville commence à travailler sur son nouveau budget pour l’exercice 2024, selon le communiqué. Il devra également embaucher deux nouveaux chefs de service, effectuer une importante mise à niveau de l’usine de traitement des eaux usées et travailler sur certaines initiatives de développement économique.

“M. Leone devra se mettre au travail », a déclaré Kelly dans le communiqué. “M. Leone aura certainement les mains pleines pour s’assurer que nous maintenons les services essentiels de la ville tout en apprenant à connaître notre ville, ses habitants et ses entreprises.