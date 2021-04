L’Université de Harvard, longtemps accusée de discrimination à l’égard des Asiatiques dans ses politiques d’admission, s’excuse après avoir bâclé sa campagne de lutte contre le racisme anti-asiatique en présumant que les étudiants peuvent avoir honte de leur propre appartenance ethnique.

« Vous souhaiteriez peut-être ne pas être asiatique, » l’université a dit aux étudiants asiatiques sur son site Web de services de consultation et de santé mentale. «Mais rappelez-vous que vos ancêtres ont probablement traversé des incidents similaires ou même pires. Ils ont survécu en reconnaissant la beauté et la force de leur communauté. Alors cherchez ou créez de la littérature, de l’art, des films, des spectacles et de la musique qui mettent en valeur votre communauté sous un jour positif. »

Matteo Wong, junior de Harvard, faisait partie des étudiants et autres observateurs qui ont trouvé l’avis et son stéréotype « orientaliste » service à thé et photo de fond en bambou scandaleux. «Un autre beau bijou:« Permettez-vous de prendre soin de vous ». Merci pour la permission, Harvard. Dommage que je ne puisse pas en profiter car à chaque fois que je vois une déclaration comme celle-ci, j’ai un anévrisme.

Le législateur de l’État de New York, Yuh-Line Niou, faisait partie des nombreux utilisateurs de médias sociaux qui ont critiqué l’avis prétendument raciste de Harvard contre le racisme. «Harvard, non, pas du tout», dit Niou. «Vous avez besoin d’une formation sérieuse sur le racisme anti-asiatique et la lutte contre l’oppression. Veuillez obtenir une meilleure analyse. Prendre une classe. »

Wong a déclaré que la page Web de Harvard sur les ressources anti-asiatiques contre le racisme a été révisée mercredi matin, supprimant la photo et plusieurs des paragraphes les plus choquants. Quelques heures plus tard, des excuses ont été ajoutées.

« Nous sommes profondément désolés que certains contenus récemment publiés sur notre site Web n’aient pas seulement été en deçà de cette mission (soutenir les étudiants en détresse), mais aient également causé plus de stress dans notre communauté, » Le directeur des services de santé de l’Université de Harvard, Giant Nguyen, a déclaré dans un communiqué. Il a ajouté que l’université envisage de «Nous engageons plus étroitement avec les membres de notre communauté pour nous assurer que nous pouvons servir de ressource fiable et de confiance pour tout le monde à Harvard et travaillerons avec diligence pour que cela ne se reproduise plus.»

L’Université Yale, rivale de Harvard et de l’Ivy League, a été poursuivie pour discrimination à l’égard des étudiants candidats d’origine asiatique. Un doyen de Harvard a témoigné en 2018 que l’école avait des normes différentes pour les résultats des tests des candidats en fonction de facteurs tels que la race et le sexe. Par exemple, alors que les étudiants afro-américains avec des scores SAT d’environ 1 100 sur 1 600 peuvent recevoir une lettre de recrutement de Harvard, les Américains d’origine asiatique devraient obtenir au moins 250 points de plus pour être recrutés.

Une étude d’un professeur de l’Université de Princeton a révélé que les étudiants asiatiques avaient besoin de scores SAT 140 points de plus que les Blancs, 270 points de plus que les Hispaniques et 450 points de plus que les Noirs pour être admis dans les écoles américaines d’élite. Les étudiants asiatiques représentent encore environ 23% du corps étudiant à Harvard, mais les données publiées par l’université dans le cadre d’un procès ont montré qu’ils représenteraient 43% si seules les qualifications académiques étaient prises en compte.

Le ministère américain de la Justice a poursuivi Yale pour discrimination à l’égard des étudiants asiatiques et blancs et avait enquêté sur les pratiques d’admission à Harvard pendant la présidence de Donald Trump, mais l’administration du président Joe Biden a abandonné l’affaire contre Yale peu de temps après son entrée en fonction.

