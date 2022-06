Harvard rend le tomahawk de Standing Bear à la tribu du Nebraska

BOSTON (AP) – Un tomahawk qui appartenait autrefois au chef Standing Bear, un pionnier des droits civiques amérindiens, a été rendu à sa tribu après avoir été hébergé pendant des décennies dans un musée de l’Université de Harvard.

Des membres des tribus Ponca du Nebraska et de l’Oklahoma se sont rendus à l’université du Massachusetts le 3 juin pour la cérémonie de retour de l’artefact, ont déclaré les tribus dans une annonce récente.

Standing Bear avait initialement offert la pipe-tomahawk à l’un de ses avocats après avoir remporté le procès de 1879 qui faisait de lui l’un des premiers Amérindiens à se voir accorder des droits civils.

Le tomahawk a changé plusieurs fois de mains avant d’être acquis par Harvard en 1982.

« C’est un bon retour aux sources et une bonne étape dans les nombreuses étapes que nous devons franchir pour retrouver notre identité, nos manières d’être de notre peuple », a déclaré Angie Starkel, membre de la tribu Ponca du Nebraska qui a fait le voyage à Cambridge. , a déclaré dans un communiqué.

Stacy Laravie, une descendante de Standing Bear qui est également responsable de la préservation historique de la tribu Ponca du Nebraska, a accepté.

« Nous parlons de traumatisme générationnel, mais nous ne parlons pas de guérison générationnelle, et c’est ce que nous faisons maintenant », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « C’est la guérison. »

Jane Pickering, directrice du Peabody Museum of Archaeology & Ethnology de Harvard, a déclaré que le retour du tomahawk reflète le désir de l’institution de réparer les torts passés.

« Le Peabody a directement bénéficié de pratiques de collecte qui, nous le reconnaissons aujourd’hui, ont ignoré les souhaits et les valeurs des familles et des communautés », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Harvard et le musée ont été critiqués pour le rythme de rapatriement des restes amérindiens et d’autres objets importants aux tribus, comme l’exige la loi fédérale.

Le musée et les tribus travaillent depuis plus d’un an sur le retour du tomahawk ; les membres tribaux devaient se rendre sur le campus avant que les restrictions liées à la pandémie l’année dernière ne le retardent.

Les tribus Ponca disent qu’elles annonceront leur intention d’exposer le tomahawk à une date ultérieure.

Ils faisaient partie des nombreux déplacés forcés de leur pays d’origine vers d’autres territoires par le gouvernement fédéral dans les années 1800.

Standing Bear a été arrêté en 1878 pour avoir quitté la réserve de la tribu dans l’Oklahoma afin de tenir une promesse qu’il avait faite d’enterrer son fils aîné dans la patrie de leur tribu dans la vallée de la rivière Niobrara au Nebraska.

Dans son procès fédéral historique, il a plaidé avec succès pour la reconnaissance des Amérindiens en tant que personnes ayant droit à des droits et à une protection en vertu de la loi.

Philip Marcelo, Associated Press