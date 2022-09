Harvard pose à nouveau la question de la taxe de vente de 1% sur le bulletin de vote d’avril – Shaw Local

La ville de Harvard propose un référendum sur la taxe de vente de 1% pour financer les réparations des infrastructures lors du scrutin des élections générales du 4 avril.

Les membres du conseil municipal ont voté la semaine dernière pour placer la question sur le scrutin de printemps pour les élections municipales.

Les électeurs ont refusé la même question lors de la primaire du 28 juin, avec environ 64% des résidents votant non contre 36% oui.

Cette fois, l’échevin Charlie Gorman a déclaré que le comité des transports de la ville avait une étude pour aider à démontrer aux résidents la nécessité d’un financement supplémentaire pour la construction de routes.

Le conseil souhaite également créer un comité de citoyens pour informer le public des raisons pour lesquelles la taxe proposée est nécessaire, a déclaré Gorman.

“Ce que nous voulons essayer de faire, c’est un peu mieux communiquer ce que nous voulons faire et à quel point c’est important”, a déclaré Gorman.

La question demandera, encore une fois : “Les autorités corporatives de la ville de Harvard seront-elles autorisées à prélever une taxe de vente municipale au taux de 1 % des ventes éligibles pour les dépenses d’infrastructure publique ?”

“La seule véritable méthode pour résoudre le problème est de le porter à la communauté et de lui apporter le problème … l’énorme déficit qu’il y a” pour régler les réparations routières, a déclaré le maire Mike Kelly.

Avant le référendum de juin, le directeur municipal Dave Nelson a déclaré que des fonds supplémentaires provenant d’une taxe de vente permettraient à Harvard de tripler son calendrier annuel de resurfaçage des routes. Actuellement, Harvard refait surface six ou sept blocs à chaque saison de construction, mais pourrait augmenter ce nombre à 20 ou 21 blocs avec le financement supplémentaire, a déclaré Nelson.

Une gestion des chaussées rapport des services de gestion de l’infrastructure, présenté la semaine dernière au comité des transports de la ville, montre que 65% des rues publiques de Harvard sont dans un état très mauvais à grave. Un autre 21 % sont considérés comme pauvres, avec un peu moins de 4 % des rues jugées bonnes.

Le rapport, payé par la Chicago Metropolitan Agency for Planning, précise les coûts auxquels les résidents pourraient s’attendre au fil du temps si des fonds supplémentaires ne sont pas trouvés, a déclaré Gorman.

En mai, IMS a utilisé un système à base de laser pour collecter des images, mesurer la détresse de surface et déterminer la rugosité des routes de la ville. Selon les auteurs de l’étude, ces données sont utilisées pour créer un indice global de l’état des chaussées (PCI) pour 52 miles de rues de la ville.

Les rues les plus sollicitées présentent des fissures d’alligator, des ornières, des fissures transversales plus importantes et des nids-de-poule.

Une section de la rue West Diggins, de la rue Front à la rue Fourth, a été classée comme “en échec” dans le rapport, ce qui signifie qu’il est trop tard pour meuler l’asphalte et refaire la surface. “Cette rue nécessite une reconstruction complète”, selon le rapport.

Il a classé Blaine Street, de Jefferson à Lincoln, dans un état grave, notant que si elle n’était pas traitée, la route aurait bientôt besoin d’une reconstruction complète.

Harvard reçoit actuellement environ 210 000 $ par an pour la réparation des routes. L’arriéré de travaux routiers nécessaires a un coût de réparation estimé à environ 57 millions de dollars, selon le rapport.

Pour éliminer cet arriéré en cinq ans, la ville devrait prévoir un budget de 8,7 millions de dollars par an pendant cette période, selon l’étude. Pour laisser les rues de la ville avec un état de chaussée moyen ciblé de 50, la ville aurait besoin de 5,1 millions de dollars par an pour la construction de routes. Actuellement, la moyenne générale de l’état de la chaussée est de 38.

“L’argent dont nous disposons pour réparer les routes ne suffit pas à les entretenir”, a déclaré Gorman. “Ils se détériorent plus vite que nous ne pouvons les réparer.”

En tant qu’échevin, a déclaré Gorman, il entend souvent les résidents se plaindre de l’état de leur rue.

“Il n’est pas difficile de trouver un exemple [of bad roads] et pas difficile de trouver une plainte », a-t-il déclaré.

Kelly a accepté, affirmant que les gens se plaignaient soit à lui, soit sur les réseaux sociaux, affirmant que la ville “ne fait rien” pour s’occuper des routes.

« Si nous voulons nous attaquer à ce problème, nous devons travailler ensemble et trouver une source de financement. Cette taxe de vente est le seul moyen de s’attaquer au problème », a déclaré le maire.

La ville n’essaie pas d’opter pour le “Taj Mahal” des rues, a déclaré Kelly, mais de les amener à un niveau que les résidents trouveront acceptable.

La ville aura besoin de membres de la communauté pour aider à éduquer les résidents sur la taxe de vente proposée pour les projets de rue, a-t-il déclaré, y compris pourquoi elle est nécessaire et quels produits sont inclus dans la taxe locale.

“Nous devons trouver un champion” qui aidera à diriger ce comité, a déclaré Gorman.

Toute personne intéressée à siéger à un comité de citoyens peut contacter Gorman via cityofharvard.org site Internet.