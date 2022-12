Harvard nomme Claudine Gay première présidente noire

L’Université de Harvard a nommé Claudine Gay comme prochaine présidente, faisant d’elle la première personne noire et la deuxième femme à diriger l’institution.

L’Université de Harvard a nommé Claudine Gay, spécialiste des sciences sociales et doyenne de la faculté, comme prochaine présidente, faisant d’elle la première personne noire et la deuxième femme à diriger la prestigieuse institution universitaire.

L’école Ivy League basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a annoncé jeudi que la Harvard Corporation, le principal conseil d’administration de l’université, avait élu Gay au poste de 30e président à compter du 1er juillet.

Elle remplacera Lawrence Bacow, qui avait guidé l’université à travers la pandémie de Covid-19 et a annoncé cette année son intention de démissionner en juin.

Gay, la fille d’immigrants haïtiens, est actuellement spécialiste de la démocratie et doyenne de la faculté des arts et des sciences de l’université.

Gay, 52 ans, a déclaré jeudi qu’il était urgent que l’université soit plus engagée dans le monde et “apporte une pensée audacieuse, courageuse et pionnière à nos plus grands défis”.

“L’idée de la” tour d’ivoire “- c’est le passé et non l’avenir de l’université”, a-t-elle déclaré. “Nous n’existons pas en dehors de la société, mais en tant que partie intégrante de celle-ci. Cela signifie que Harvard a le devoir de se pencher, de s’engager et d’être au service du monde.”

Plusieurs responsables de Harvard ont loué le leadership de Gay après l’annonce de sa nomination.

“L’approche inclusive de Claudine Gay en matière de leadership inspirera le personnel et un lieu de travail où chacun pourra s’épanouir”, a déclaré Meredith Weenick, vice-présidente exécutive de l’université, dans un communiqué publié sur le site officiel d’information de Harvard, la Harvard Gazette.

Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat américain, a également salué la sélection de Gay comme président de Harvard.

“J’étais si heureux d’entendre parler de ce moment historique”, a-t-il écrit sur Twitter.

Gay a été nommé des mois après que Harvard ait publié un rapport reconnaissant que l’esclavage faisait « partie intégrante » de l’université au cours de ses 150 premières années.

“Harvard a bénéficié et, à certains égards, perpétué des pratiques profondément immorales”, a écrit Bacow dans un e-mail à l’échelle de l’université en avril.

“Par conséquent, je pense que nous avons la responsabilité morale de faire ce que nous pouvons pour lutter contre les effets corrosifs persistants de ces pratiques historiques sur les individus, sur Harvard et sur notre société”, a-t-il déclaré.

L’université a autorisé un fonds de 100 millions de dollars pour lutter contre l’héritage de l’esclavage.

La Cour suprême doit se prononcer l’année prochaine sur une contestation des politiques d’admission soucieuses de la race de Harvard dans une affaire qui pourrait démanteler les programmes d’action positive, qui stimulent l’inscription d’étudiants noirs et d’autres minorités dans les établissements d’enseignement supérieur.

Harvard a averti que si le procès réussissait, cela “diminuerait les possibilités des étudiants de vivre et d’apprendre dans un environnement de campus diversifié – en les privant du type d’expériences qui sont au cœur de la mission éducative de Harvard et essentielles au succès dans notre société diversifiée”.