Lorsque Jim Koch a lancé la brasserie Sam Adams depuis la cuisine de sa famille en 1984, il avait plusieurs diplômes de l’Université de Harvard et plusieurs années d’expérience dans un poste de consultant bien rémunéré.

Mais cette solide expérience en affaires ne l’a pas préparé à tout ce qu’il aurait besoin de savoir pour lancer une entreprise, dit-il, y compris comment payer ses employés.

“Il s’avère qu’il y a tous ces détails pratiques qui, même pour une personne raisonnablement intelligente, ne sont pas immédiatement visibles”, a déclaré Koch à CNBC Make It. “L’expérience peut parfois être beaucoup plus importante que l’intelligence.”

Koch a fréquenté Harvard en tant que premier cycle et détient à la fois un diplôme en droit et une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’université. Mais au début, il était encore mystifié par un aspect de la gestion d’une entreprise qui semble assez simple : déterminer comment payer ses employés.

Lorsqu’il a lancé Sam Adams avec son premier employé et co-fondateur, Rhonda Kallman, Koch dit qu’il était trop occupé pour comprendre comment naviguer dans les complexités des retenues sur salaire pour les impôts et autres fins. Il dit qu’il a simplement coupé à Kallman un chèque pour son salaire brut et espérait qu’il ne se heurterait pas à l’Internal Revenue Service.

Si Sam Adams a échoué, “personne ne viendra après nous, parce que nous sommes en faillite”, a expliqué Koch à l’époque. « Et si nous faisons [succeed]nous allons engager un comptable pour régler tous ces problèmes. » En fin de compte, un gérant de bar l’a informé de l’existence de services de paie qui pourraient gérer cet aspect de l’entreprise pour lui, ajoute-t-il.

Au cours des décennies suivantes, Sam Adams est devenu Boston Beer Company, qui emploie plus de 2 500 personnes et a un chiffre d’affaires annuel de plus de 2 milliards de dollars. Koch, le président de la société, a fini par maîtriser la gestion d’une entreprise, en s’assurant que les employés étaient correctement payés et en apprenant à vendre de la bière aux distributeurs, en passant par la recherche d’un espace de brassage à l’extérieur de la cuisine de sa famille.