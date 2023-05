Harvard High School compte 14 diplômés qui obtiennent un diplôme d’associé dans le cadre d’un programme de double diplôme – Shaw Local

Diplômée de la Harvard High School, Jade Sanchez était nerveuse à l’idée d’entrer dans le programme de double diplôme de l’école avant sa première année. Elle n’était pas sûre de la difficulté des cours et s’attendait à beaucoup de travail.

Maintenant, après avoir obtenu son diplôme dimanche, elle possède un diplôme d’études secondaires et un diplôme d’associé avec plus de 60 heures de crédits universitaires derrière elle.

Elle envisage de fréquenter la Nova Southeastern University en Floride, où elle étudiera la psychologie médico-légale, une activité qui l’a intéressée grâce au programme de double diplôme.

« C’est super émouvant dans le bon sens », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est une excellente opportunité, et je suis vraiment content que cela continue à Harvard. »

Sanchez est l’un des 14 étudiants qui ont obtenu un diplôme d’associé le week-end dernier dans le cadre du programme de double diplôme à Harvard et l’un des plus de 30 étudiants dans tout le comté de McHenry. Ils sont la première promotion diplômée du programme.

Tenu en partenariat avec le McHenry County College, les étudiants du programme commencent pendant l’été entre leur deuxième et première année, a déclaré le directeur du lycée de Harvard, Carl Hobbs.

« Nous savons que les élèves du secondaire qui participent à des programmes à double reconnaissance de crédit sont plus susceptibles de s’inscrire à l’université et d’obtenir avec succès un diplôme ou un titre », a déclaré Cara Schultz, directrice de la préparation à l’université et à la carrière au MCC, dans un communiqué de presse.

L’engagement est élevé, mais si les étudiants réussissent, ils peuvent quitter le programme avec des crédits universitaires pour faciliter leurs études postsecondaires, économisant également des milliers de dollars en frais de scolarité, a déclaré Hobbs.

En outre, il prépare les étudiants à un cheminement de carrière potentiel, a déclaré Hobbs.

Certaines de ces voies potentielles incluent la comptabilité, les affaires, la justice pénale, la diffusion de journalisme, le marketing, les soins infirmiers et la conception Web, a déclaré Maura Bridges, coordonnatrice de la préparation à l’université et à la carrière.

Ces 14 étudiants ont un total combiné de 815 heures de crédit, ce qui représente près de 100 000 $ d’économies totales, a déclaré Bridges.

Alors que les étudiants du programme de double diplôme obtiennent des diplômes d’associé avec leur diplôme d’études secondaires, ce n’est qu’une partie d’un effort plus large visant à étendre le double crédit à Harvard High School, a déclaré Bridges.

Harvard offre des opportunités de double crédit depuis environ une décennie, a déclaré Bridges. Et depuis six ans qu’elle est à l’école, l’offre s’est élargie.

Pour ceux qui recherchent des diplômes à double crédit, tout dépend des objectifs à long terme des étudiants, a déclaré Bridges. L’entrée comprend un processus d’entretien qui vise à s’assurer que c’est un bon candidat pour un étudiant.

Au-delà d’un double diplôme, le district offre un large éventail de parcours, y compris des opportunités de certificats techniques ou même seulement quelques crédits universitaires en général.

« Nous essayons simplement de fournir autant d’opportunités que possible », a déclaré Bridges.

Alors que les élèves suivent des cours rigoureux, l’école et le district doivent déterminer la logistique du programme, a déclaré Hobbs.

Par exemple, la création d’un horaire principal qui permet aux étudiants de suivre des cours au MCC le matin et davantage de cours à double reconnaissance de crédit l’après-midi peut s’avérer difficile.

L’école couvre également une grande partie des frais de scolarité pour suivre les cours, laissant les étudiants ne payer que pour leurs propres livres, a déclaré Hobbs.

« Ces enfants sont impliqués dans des clubs et des sports, et nous sommes assez fiers de ces enfants qui font cela », a déclaré Hobbs. « Il s’agit de voies et du moins de résistance pour leur permettre de réussir. »

Avec Harvard, Woodstock High School avait 21 étudiants diplômés du programme le week-end dernier. Pour l’avenir, Woodstock compte plus de 100 inscrits à son programme, tandis que Harvard en compte 20, selon le communiqué.

Huntley High School, qui a récemment lancé son propre programme, en compte 43.

Les classes à double crédit, qui ont augmenté de 600 % depuis 2015, sont proposées par le MCC dans les 14 écoles secondaires publiques du comté de McHenry.