Harvard Health Ad Watch : Un traitement intraveineux pour les maladies oculaires thyroïdiennes

Peut-être avez-vous vu cette annonce sur un médicament pour la maladie oculaire thyroïdienne. Si tel est le cas, vous vous demandez peut-être ce qu’est une maladie oculaire thyroïdienne et pourquoi la femme de l’annonce porte cinq paires de lunettes de soleil à la fois. Lisez la suite pour obtenir des réponses.

Qu’est-ce que la maladie thyroïdienne et comment affecte-t-elle les yeux ?

Le glande thyroïde est un petit organe en forme de papillon à l’avant du cou. Il libère l’hormone thyroïdienne, qui aide à contrôler de nombreuses fonctions dans le corps. S’il libère trop d’hormones thyroïdiennes (hyperthyroïdie) ou trop peu (hypothyroïdie), des symptômes gênants et parfois graves peuvent se développer, notamment des modifications de la force musculaire, de la fonction intestinale et de la fonction cardiaque.

Une glande thyroïde hyperactive peut provoquer une maladie oculaire thyroïdienne, provoquant un gonflement et une inflammation des tissus entourant les yeux. La condition provoque des yeux gonflés, une sensation sèche et granuleuse dans les yeux, des larmoiements, une pression ou une douleur derrière les yeux et une vision floue ou double.

Pas moins d’un demi-million de personnes aux États-Unis ont une maladie oculaire thyroïdienne. Cela affecte jusqu’à la moitié des personnes atteintes de la maladie de Basedowune maladie auto-immune caractérisée par une thyroïde hyperactive.

Annonce sur les maladies oculaires thyroïdiennes : argumentaire et preuves

L’annonce s’ouvre sur une femme portant de grandes lunettes de soleil foncées, identifiée comme une vraie patiente nommée Jeanne. « Avec une maladie oculaire thyroïdienne », explique-t-elle, « je portais toujours des lunettes de soleil pour cacher mes yeux exorbités. Je les portais à peu près partout. »

Elle enlève ses lunettes de soleil pour révéler qu’elle porte une autre paire en dessous. En fait, elle porte trois paires de lunettes de soleil et plus tard en portera cinq !

Alors que la musique devient entraînante, elle poursuit : « Mais ensuite, mon médecin m’a recommandé Tepezza, un médicament sur ordonnance pour les maladies oculaires thyroïdiennes, et je n’ai pas eu à me cacher autant. »

Un dessin d’un œil bombé se transformant en un œil plus normal accompagne ses mots suivants : « Dans une étude clinique, plus de huit patients sur 10 prenant Tepezza avaient moins d’œil bombé. Et près de sept sur 10 ont vu des améliorations de la vision double. »

Mises en garde concernant ce médicament

Vous savez ce qui vient ensuite : une voix off rapide qui vous avertit des effets secondaires possibles. Pour Tepezza, il s’agit notamment de :

Réactions à la perfusion. Nous apprenons maintenant que Tepezza est un médicament intraveineux (infusé). Un traitement consiste en huit perfusions de 90 minutes, chacune séparée de trois semaines. Les réactions à la perfusion peuvent être légères ou sévères, y compris des réactions allergiques (telles que des démangeaisons ou de l’urticaire) et d’autres effets indésirables survenant pendant ou juste après la perfusion (tels que de la fièvre ou des sueurs).

Nous apprenons maintenant que Tepezza est un médicament intraveineux (infusé). Un traitement consiste en huit perfusions de 90 minutes, chacune séparée de trois semaines. Les réactions à la perfusion peuvent être légères ou sévères, y compris des réactions allergiques (telles que des démangeaisons ou de l’urticaire) et d’autres effets indésirables survenant pendant ou juste après la perfusion (tels que de la fièvre ou des sueurs). Quand appeler pour demander conseil. « Informez immédiatement votre médecin si vous présentez des symptômes tels que l’hypertension artérielle, un rythme cardiaque rapide, un essoufflement ou des douleurs musculaires », indique la voix off. Gardez à l’esprit que la plupart des personnes souffrant d’hypertension artérielle ne présentent aucun symptôme, mais si elle est grave, elle peut provoquer des maux de tête, une vision floue ou des douleurs thoraciques.

« Informez immédiatement votre médecin si vous présentez des symptômes tels que l’hypertension artérielle, un rythme cardiaque rapide, un essoufflement ou des douleurs musculaires », indique la voix off. Gardez à l’esprit que la plupart des personnes souffrant d’hypertension artérielle ne présentent aucun symptôme, mais si elle est grave, elle peut provoquer des maux de tête, une vision floue ou des douleurs thoraciques. Avant de commencer le traitement. Si vous souffrez de diabète ou d’une maladie intestinale inflammatoire, ou si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, vous devez en informer votre médecin avant de commencer le traitement. C’est parce que Tepezza peut nuire à un fœtus en développement ou aggraver d’autres maladies.

Une grande finition : contrôler les maladies oculaires thyroïdiennes

Alors que la publicité tire à sa fin, Jeanne est de retour, retirant sa cinquième paire de lunettes de soleil consécutive pour révéler des yeux d’apparence normale. « Je ressemble à nouveau à mon ancien moi. Maintenant, je porte des lunettes de soleil parce que je le veux. »

« Demandez à votre médecin si Tepezza vous convient », conseille le narrateur avant de suggérer une visite sur le site Web pour des photos avant et après de Jeanne. J’ai vérifié; ils sont impressionnants.

Ce que l’annonce obtient correctement

L’annonce décrit avec précision

symptômes de la maladie oculaire thyroïdienne

comment la condition modifie l’apparence et peut causer de l’embarras

résultats d’un seul, petite étude enquêter sur les risques et les avantages de Tepezza.

Que devez-vous savoir d’autre sur les traitements de la maladie oculaire thyroïdienne ?

Vous devez traiter la maladie de la thyroïde ainsi que votre affection oculaire. Les médicaments ou la chirurgie sont souvent de bonnes options. La radiothérapie peut être efficace, mais aggrave parfois la maladie oculaire thyroïdienne.

Le sélénium, un complément minéralest recommandé par certains experts.

Arrêter de fumer est toujours recommandé, en partie parce que le tabagisme peut aggraver une maladie oculaire thyroïdienne.

Si la maladie oculaire thyroïdienne est bénigne, des gouttes oculaires hydratantes, des masques ou des patchs pour les yeux ou des lunettes de soleil foncées peuvent suffire.

Si la maladie oculaire thyroïdienne est modérée à sévère, les options incluent :

médicaments qui suppriment l’inflammation ou une réponse immunitaire hyperactive. Les exemples incluent les glucocorticoïdes, le teprotumumab (Tepezza), le mycophénolate mofétil (Cellcept), le tocilizumab (Actemra) ou le rituximab (Rituxan).

chirurgie pour enlever l’excès de tissu autour des yeux.

De petites études, comme celle citée dans l’annonce, peuvent ne pas détecter tous les effets secondaires, en particulier les rares.

Dernier point, mais non des moindres : Tepezza est cher. Le prix d’une année de traitement peut être de 300 000 $ ou plus – et la couverture d’assurance varie.

La ligne du bas

Je ne sais toujours pas pourquoi la femme de l’annonce porte plusieurs paires de lunettes de soleil en même temps. C’est peut-être pour souligner à quel point elle est sérieuse pour cacher ses yeux. Ou peut-être que c’est juste un moyen d’attirer notre attention. Les stratégies de commercialisation directe des médicaments auprès des consommateurs peuvent être encore plus mystérieuses que les maladies qu’elles espèrent traiter.

Si vous craignez d’avoir une maladie thyroïdienne ou une maladie oculaire thyroïdienne, parlez-en à votre médecin. Un nouveau médicament coûteux peut être une option pour certaines personnes, mais il vaut la peine de se renseigner sur toutes les options. Les centres médicaux universitaires, les NIHou un société médicale sont plus susceptibles de vous fournir des informations fiables et équilibrées qu’une publicité pour un médicament.