Harvard Health Ad Watch : Un nouveau traitement par injection pour l’eczéma

Une publicité pour un nouveau médicament contre l’eczéma laisse certaines questions sans réponse.



Une peau sèche, qui démange et qui rougit est la marque de l’eczéma. Si vous souffrez d’eczéma et que vous avez vu cette annonce, vous vous posez peut-être des questions sur Dupixent (dupilumab). Ce nouveau médicament fonctionne-t-il aussi bien qu’il semble dans l’annonce ? Où l’annonce touche-t-elle la marque et où pourrait-elle faire mieux ?

Le médicament ne traite qu’un seul type d’eczéma

Bien que la publicité utilise indifféremment “eczéma” et “dermatite atopique”, ces conditions ne sont pas exactement les mêmes. L’eczéma est un terme générique qui comprend :

la dermatite atopique, qui se développe chez les personnes sujettes à l’asthme et aux allergies environnementales, comme le rhume des foins

la dermatite de contact, qui est une réaction allergique à une substance touchant la peau, comme les savons, les produits parfumés ou l’herbe à puce

inflammation cutanée qui accompagne le gonflement des jambes.

La dermatite atopique est la seule affection cutanée pour laquelle Dupixent est agréé.

Le terrain

Chaque annonce est un argumentaire de vente, qu’elle utilise de vraies personnes ou des acteurs rémunérés. Ici, nous voyons de vraies personnes frapper à la batterie dans un groupe, jouer du piano ou du trombone et cuisiner dans la cuisine. Une voix off dit “Avec moins d’eczéma, vous pouvez montrer plus de peau. Alors, retroussez vos manches et aidez à guérir votre peau de l’intérieur avec Dupixent.” Le terrain ? Les personnes atteintes d’eczéma peuvent en être gênées et essayer de le cacher – et un traitement efficace signifie que vous n’avez pas besoin de garder votre peau couverte.

Nous apprenons ensuite qu’il s’agit du “premier traitement de ce type qui traite en continu l’eczéma modéré à sévère, ou la dermatite atopique, même entre les poussées”. Le spectateur voit un bras tendu avec une éruption rouge qui disparaît en une seconde ou deux. Bien sûr, ce n’est pas ce qui se passe dans la vraie vie ; cela peut prendre des semaines pour voir une amélioration.

Plus perplexe, la voix off nous dit que le médicament “… est un produit biologique, et non une crème ou un stéroïde”. Vous vous demandez peut-être ce qu’est un médicament « biologique ». Tenez cette question pour plus d’explications ci-dessous. “Beaucoup de personnes prenant Dupixent ont vu une peau claire ou presque claire et ont eu beaucoup moins de démangeaisons. C’est une différence que vous pouvez ressentir.“

Effets secondaires, avertissements et slogan

Les avertissements peuvent soulever des sourcils. “Ne pas utiliser si vous êtes allergique à Dupixent. Des réactions allergiques graves peuvent survenir, y compris une anaphylaxie, qui est sévère. Informez votre médecin de tout problème oculaire nouveau ou qui s’aggrave, comme une douleur oculaire ou des troubles de la vision, ou une infection parasitaire. Si vous prenez médicaments contre l’asthme, ne les modifiez pas et ne les arrêtez pas sans en parler à votre médecin.“

Rapidement, cependant, l’annonce passe à un slogan élogieux : “Alors, aidez à guérir votre peau de l’intérieur” et recommande de parler de Dupixent à “votre spécialiste de l’eczéma”. Cela peut être difficile : la plupart des personnes atteintes d’eczéma consultent leur médecin traitant, et non un dermatologue.

Ce que l’annonce obtient correctement

Il est vrai que les personnes atteintes d’eczéma peuvent essayer de le cacher et qu’une thérapie efficace peut être libératrice, leur permettant de moins s’inquiéter du fait que les autres voient leur peau. Dupixent n’est en effet ni une crème ni un stéroïde, qui sont des traitements plus anciens et courants de l’eczéma. Et oui, Dupixent est le premier traitement de ce type contre l’eczéma. Il bloque une substance chimique appelée interleukine 4 (IL-4), dont on pense qu’elle joue un rôle important dans cette maladie de la peau.

Que devriez-vous considérer d’autre si vous souffrez de dermatite atopique ?

Comment est-il généralement traité? Les cas bénins de dermatite atopique peuvent réagir aux hydratants pour la peau ou aux crèmes, gels ou onguents médicamenteux, dont certains contiennent des stéroïdes. Mais cela peut ne pas être efficace pour les eczémas plus graves.

Les cas bénins de dermatite atopique peuvent réagir aux hydratants pour la peau ou aux crèmes, gels ou onguents médicamenteux, dont certains contiennent des stéroïdes. Mais cela peut ne pas être efficace pour les eczémas plus graves. Qu’est-ce qu’un biologique? Ces médicaments sont fabriqués dans un système vivant tel qu’un micro-organisme, des cellules humaines ou animales ou des cellules végétales. Il s’agit souvent d’anticorps qui bloquent une substance dans l’organisme dont on pense qu’elle cause ou contribue à une maladie. Étant donné que les produits biologiques sont généralement de grosses molécules qui seraient détruites pendant la digestion s’ils étaient pris sous forme de comprimés, ils ne sont généralement disponibles que par injection. Dupixent est injecté toutes les deux semaines.

Ces médicaments sont fabriqués dans un système vivant tel qu’un micro-organisme, des cellules humaines ou animales ou des cellules végétales. Il s’agit souvent d’anticorps qui bloquent une substance dans l’organisme dont on pense qu’elle cause ou contribue à une maladie. Étant donné que les produits biologiques sont généralement de grosses molécules qui seraient détruites pendant la digestion s’ils étaient pris sous forme de comprimés, ils ne sont généralement disponibles que par injection. Dupixent est injecté toutes les deux semaines. Pourquoi les problèmes oculaires, les parasites et l’asthme sont-ils mentionnés dans les avertissements ? L’inflammation des yeux était un effet secondaire du médicament dans les études menant à l’approbation. L’IL-4 est considérée comme un élément clé de notre défense immunitaire contre les infections parasitaires, et quelques participants à l’étude ont développé des infections parasitaires. Comme pour l’asthme, Dupixent est un traitement contre l’asthme approuvé lorsqu’il est associé à d’autres médicaments. Ainsi, si vous souffrez d’asthme et qu’il s’est amélioré pendant que vous traitez votre dermatite atopique, vous pourriez être tenté de réduire vos autres médicaments, mais ce n’est pas sûr sans surveillance médicale.

L’inflammation des yeux était un effet secondaire du médicament dans les études menant à l’approbation. L’IL-4 est considérée comme un élément clé de notre défense immunitaire contre les infections parasitaires, et quelques participants à l’étude ont développé des infections parasitaires. Comme pour l’asthme, Dupixent est un traitement contre l’asthme approuvé lorsqu’il est associé à d’autres médicaments. Ainsi, si vous souffrez d’asthme et qu’il s’est amélioré pendant que vous traitez votre dermatite atopique, vous pourriez être tenté de réduire vos autres médicaments, mais ce n’est pas sûr sans surveillance médicale. Qu’en est-il du coût ? Les produits biologiques coûtent cher. Le prix annuel de ce médicament est d’environ 40 000 $ par an. Même lorsqu’ils sont couverts par une assurance maladie, les quotes-parts et les franchises peuvent en faire un traitement coûteux.

Les produits biologiques coûtent cher. Le prix annuel de ce médicament est d’environ 40 000 $ par an. Même lorsqu’ils sont couverts par une assurance maladie, les quotes-parts et les franchises peuvent en faire un traitement coûteux. Est-ce que ça marche? Le texte apparaissant à l’écran indique que 37 % des adultes et 24 % des adolescents ont constaté une amélioration majeure après quatre mois de traitement, contre moins de 10 % des personnes ne prenant pas Dupixent. Cela peut sembler formidable si vous faites partie de la minorité de personnes qui se sont considérablement améliorées. Ou cela peut sembler un succès modeste pour un traitement systémique avec un risque important d’effets secondaires et un prix élevé.

La ligne du bas

Les publicités sur les médicaments existent pour vendre un produit. Ils ne doivent jamais être votre principale source d’informations sur la santé et les traitements. Pour cela, consultez vos propres fournisseurs de soins de santé et d’autres sources d’information fiables comme le FDA ou NIH. Leur principal intérêt est de fournir des informations exactes et de promouvoir la santé publique et la sécurité des médicaments, et non de vous convaincre d’utiliser un médicament en particulier.