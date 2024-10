Harvard GSD achève la rénovation de la première étape du Gund Hall | Nouvelles

Les rénovations menées par Bruner/Cott Architects au Gund Hall de la Harvard Graduate School of Design ont conclu leur première phase après le début des travaux de réhabilitation de l’enveloppe du bâtiment à la fin du semestre de printemps 2024.

L’efficacité du bâtiment et le confort des occupants ont été améliorés grâce à une meilleure isolation et une qualité de lumière accrue dans la plupart des espaces, une plus grande accessibilité étant rendue possible à l’extérieur grâce à l’ajout de nouvelles mains courantes et garde-corps. Le président du comité de renforcement des facultés du GSD, David N. Fixler, a déclaré qu’il était « important que le GSD projette un esprit d’innovation mais aussi d’héritage, d’intendance, de respect pour la qualité historique de [the building] ».

Fixler avait également précédemment qualifié le projet d’outil pédagogique important pour les étudiants intéressés par la préservation d’autres structures importantes du milieu du XXe siècle.