Harvard et Yale parmi des dizaines d’universités visées par un procès pour fixation des prix de l’aide financière

Quarante des plus grandes universités privées des États-Unis sont sous le feu des critiques après le dépôt d’une plainte les accusant de conspirer pour facturer davantage leurs études aux étudiants.

Selon le procès, ces universités ont escroqué les candidats issus de foyers divorcés ou séparés en incluant les antécédents financiers des parents non gardiens lors de la détermination des programmes d’aide financière.

Harvard, Cornell, Dartmouth, Brown et Yale, aux côtés de dizaines d’autres grandes écoles, ont été ciblées dans le recours collectif intenté lundi par un étudiant de l’Université de Boston et ancien élève de l’Université Cornell devant le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois.

Le procès, qui demande 5 millions de dollars de dommages et intérêts et une ordonnance du tribunal pour mettre fin au complot présumé, inclut également le College Board, l’organisation à but non lucratif qui a développé la méthodologie d’aide financière que les écoles auraient utilisée.

Les universités se sont engagées dans « une action concertée » pour exiger que les parents non gardiens d’un candidat, c’est-à-dire le parent avec lequel l’étudiant ne vit pas principalement, fournissent leurs informations financières pour être éligibles à une aide financière non fédérale, indique le procès.

Le recours collectif allègue en outre que le College Board exige que les écoles prennent en compte ces informations lors de la détermination des allocations d’aide financière, quelle que soit l’implication réelle du parent non gardien ou l’aide financière apportée à l’éducation du candidat.

« Les étudiants ont été informés qu’il n’y avait aucune exception à cette exigence, même si une ordonnance de divorce était rendue concernant les dépenses universitaires », indique le procès.

Les universités ont généré des offres d’aide financière basées sur la situation financière des parents gardiens et non gardiens du candidat. Ces offres, selon le procès, étaient basées sur une contribution familiale des deux parents, même si l’un des parents n’envisageait pas de contribuer aux frais de scolarité.

Le procès ajoute que la méthodologie du College Board a été concoctée par des individus liés aux universités qui l’ont appliquée. Par exemple, le procès allègue que l’actuel président du Conseil de l’Assemblée de l’assistance financière du College Board travaille à l’Université de Columbia et que le directeur de l’aide financière de Harvard était président de l’organisation à but non lucratif.

Le prétendu accord de « fixation des prix » a augmenté le coût des frais de scolarité d’environ 6 200 dollars par rapport aux meilleures écoles qui ne participaient pas à la méthodologie du College Board, selon Hagens Berman, le cabinet d’avocats représentant l’affaire.

« Le fardeau financier de l’université ne peut être surestimé dans le monde d’aujourd’hui, et nous pensons que nos avocats antitrust ont découvert une influence majeure sur la hausse du coût de l’enseignement supérieur », Steve Berman, associé directeur et co-fondateur de Hagens Berman, le cabinet d’avocats à l’origine de le dossier, a déclaré dans un communiqué.

« Les personnes concernées – pour la plupart des candidats à l’université issus de familles divorcées – n’auraient jamais pu prévoir que ce prétendu système était en place, et les étudiants reçoivent moins d’aide financière que dans un marché équitable », a poursuivi Berman.

Les efforts du College Board pour inclure les informations financières des parents non gardiens ont commencé en 2006, selon le procès, et n’ont jamais pris en compte la question de savoir si ce parent contribuerait à l’éducation d’un élève.

Le College Board a déclaré dans un communiqué qu’il avait reçu le procès et qu’il était en train de l’examiner, mais qu’il était « confiant que nous l’emporterions dans cette action ».

L’Université de New York, qui figurait parmi les universités citées, a déclaré à NBC News que le procès n’avait aucune crédibilité. « Ce procès n’a aucun fondement et NYU a l’intention de se défendre vigoureusement ainsi que ses politiques et procédures d’aide financière », a déclaré le porte-parole de NYU, John Beckman, dans un communiqué.

Harvard, Cornell, Columbia et l’Université de Georgetown ont déclaré à NBC News qu’elles ne pouvaient pas commenter les litiges en cours.

Brown, Dartmouth, Yale, Fordham et l’Université de Pennsylvanie n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de NBC News.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com