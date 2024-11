Harvard et Northwestern ont laissé tomber des étudiants juifs lors des manifestations sur les campus universitaires : rapport de la Chambre

Un nouveau rapport sur l’antisémitisme dirigé par le Parti républicain révèle que l’Université Harvard a refusé de qualifier de « violente » l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, et que l’Université Northwestern a envisagé de retirer le houmous Sabra du campus.

Le rapport de 365 pages résume une enquête d’un an menée par le Comité de l’éducation et de la main-d’œuvre de la Chambre des représentants, recueilli à partir de plus de 400 000 documents provenant de 11 écoles à travers le pays, sur la manière dont ils ont répondu à une vague de manifestations pro-palestiniennes à la suite des événements du 7 octobre du Hamas. attaques.

Selon le rapport, alors qu’ils rédigeaient une déclaration publique à faire après le 7 octobre, les hauts responsables de l’Université Harvard ont supprimé le mot « violent » pour décrire l’attaque après qu’un doyen s’est plaint que cela « ressemblait à un blâme ».

Ils ont réfléchi à l’opportunité de désavouer une déclaration publiée par certains groupes d’étudiants selon laquelle Israël était responsable de la violence, mais ont finalement décidé de ne pas le faire.

Le président de l’Université Northwestern, Michael Schill, qui a témoigné devant le comité au printemps dernier, s’est dit disposé à retirer le houmous Sabra du campus pour apaiser les manifestants.

Le rapport a déclaré que Schill avait nommé une faculté anti-israélienne pour négocier avec les étudiants qui campaient à l’extérieur pour protester contre l’offensive israélienne à Gaza. L’un d’eux a suggéré de supprimer la marque populaire de houmous.

« C’est un point très sensible pour les Palestiniens parce que c’est une marque de houmous israélienne qui est présente sur la plupart des campus universitaires », a-t-il déclaré dans un message texte.

Le prévôt a répondu : « Je suis tout à fait favorable à la conclusion d’un accord. Négocier en action !

Une autre suggestion prise en considération, selon le rapport, consistait à embaucher un rabbin antisioniste.

Cependant, Northwestern a nié avoir envisagé « sérieusement » de boycotter une entreprise israélienne.

Schill a également exclu les membres juifs du Comité consultatif présidentiel sur la prévention de l’antisémitisme et de la haine, selon le rapport.

Le rapport accuse également plusieurs écoles de refuser leur soutien aux étudiants juifs et estime que cela est intentionnel plutôt que négligent.

« L’enquête du Comité a révélé que dans plusieurs cas, ces échecs ne provenaient pas d’une simple ignorance ou d’un manque de prévoyance, mais plutôt de décisions intentionnelles des dirigeants universitaires de ne pas fournir aux communautés juives de leurs campus le soutien nécessaire pour garantir qu’elles se sentent en sécurité pour vivre sur leur campus. campus ou assister à des cours », indique le rapport.

Le rapport révèle également que la présidente de Harvard, Claudine Gay, qui a démissionné après avoir témoigné sur l’antisémitisme devant le comité et des accusations de plagiat, a demandé à l’université de ne pas qualifier d’antisémite l’expression « du fleuve à la mer », craignant d’être alors obligée de discipliner les étudiants qui je l’ai utilisé.

À Columbia, le rapport a révélé comment les administrateurs essayant de mettre fin au campement pro-Gaza ont envisagé de faire des concessions plus importantes que ce qu’ils avaient laissé entendre auparavant, y compris des propositions de désinvestissement des entreprises « complices de violations du droit international » ou qui « fabriquent certaines catégories de produits ». armes » et en partenariat avec une université palestinienne « où le Hamas est actif sur le campus ».

Le rapport met également en lumière des incidents au cours desquels des universités ont refusé de punir des étudiants, notamment celles de Columbia, ce qui a permis à certains étudiants de rester sans punition après avoir pris possession de Hamilton Hall.

Lors d’une réunion du conseil d’administration le 10 décembre, cinq jours après que Gay ait pris la sellette devant le comité, elle a vivement critiqué la représentante Elise Stefanik, RN.Y., présidente de la conférence républicaine de la Chambre, dont les questions pointues ont conduit en partie à la démission de Gay.

Gay a déclaré au conseil d’administration qu’il était difficile de remettre en question le « noyau moral » de l’université, « en particulier[ecially] par quelqu’un qui est un pourvoyeur de haine » et un « partisan des Proudboys ».

Le rapport dirigé par le GOP concluait que les universités avaient probablement violé le titre VI et exigeait que les universités imposent davantage de responsabilités.

« Notre enquête a montré que ces ‘dirigeants’ portent la responsabilité du chaos, violant probablement le Titre VI et menaçant la sécurité publique. Il est temps pour le pouvoir exécutif d’appliquer les lois et de veiller à ce que les collèges et universités rétablissent l’ordre et garantissent que tous les étudiants ont une environnement d’apprentissage sûr », a déclaré la représentante Virginia Foxx, RN.C.

Northwestern, dans un communiqué, s’est opposé aux « caractérisations injustes de notre doyen et des membres estimés de notre corps professoral basées sur des communications isolées et hors contexte » dans le rapport.

« Le rapport du personnel républicain reste concentré sur les événements qui ont été pleinement débattus lors de l’audition du comité au printemps dernier, et il ignore le travail acharné que notre communauté a accompli depuis lors pour améliorer nos politiques et procédures. »