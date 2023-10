Harvard et l’UPenn remportent des prix stupides pour leurs positions entre Israël et le Hamas – Twitchy

À l’heure actuelle, tout le monde a vu les horribles réactions face à l’attaque terroriste du Hamas contre Israël sur les campus universitaires du pays. Des étudiants habilités, dont la plupart n’ont probablement aucune idée de ce qu’ils font (ce n’est pas une excuse), ont été vus en train de déchirer des photos d’Israéliens kidnappés, brandissant des pancartes abominables et chantant des chants génocidaires comme « De la rivière à la mer, La Palestine sera libre.’

Et les universités sont soit restées lâchement silencieuses à ce sujet, soit pire, elles l’ont carrément soutenu. Pourquoi? Parce qu’ils le peuvent. Sans aucune répercussion.

Mais peut-être, juste peut-être, que tout cela est sur le point de changer. Plus que le pire politicien que l’on puisse imaginer, les universités dépendent d’énormes donateurs. Cette semaine, des signes ont montré que ces milliardaires ne sont pas satisfaits de l’antisémitisme sur les campus et ont déclaré aux écoles que le robinet de l’argent était désormais fermé.

La première était l’Université de Pennsylvanie. John Huntsman, diplômé de Penn et ancien gouverneur de l’Utah, a déclaré à l’école que son chéquier – responsable d’au moins 50 millions de dollars de dons à l’école au fil des ans – était désormais fermé.

Jon Huntsman, dans un courriel à @Penn La présidente Liz Magill a déclaré que « le silence de l’université face au mal répréhensible et historique du Hamas contre le peuple d’Israël… est un nouveau plus bas ». « Par conséquent, la Fondation Huntsman fermera son chéquier pour tous les futurs dons à Penn. » pic.twitter.com/YiPIPVVWIW -Steve McGuire (@sfmcguire79) 15 octobre 2023

Harvard était ensuite dans le viseur, la Fondation Wexner coupant tous les liens avec l’école en raison de ses équivoques concernant Israël et le Hamas. Wexner a fait don de plus de 42 millions de dollars à Harvard au fil des ans.

GRANDE NOUVELLE: La Fondation Wexner annonce qu’elle coupe les liens avec @Harvard sur « l’échec lamentable des dirigeants de Harvard à prendre une position claire et sans équivoque contre les meurtres barbares de civils israéliens innocents par des terroristes samedi dernier ». pic.twitter.com/qg1C2grn2j – Juda Ari Gross (@JudahAriGross) 16 octobre 2023

Avec les dotations massives détenues par Harvard et Penn, il est peu probable qu’ils fassent faillite à cause de cette perte de financement. Mais c’est un signal. Et de nombreux anciens élèves et anciens partisans aux petits budgets ont également rompu leurs liens avec ces institutions.

NOUVEAU : Une autre majeure @Penn Le donateur David Magerman a déclaré qu’il ne soutiendrait plus l’université : « J’ai profondément honte de mon association avec l’Université de Pennsylvanie. Je refuse de donner un autre dollar à Penn. Personne chez Penn ne peut prendre de mesures pour changer cela. pic.twitter.com/nGBfVqq4NQ -Steve McGuire (@sfmcguire79) 17 octobre 2023

Il s’agit d’une nouvelle lettre de désinvestissement annoncée aujourd’hui par le philanthrope millionnaire et grand donateur de Penn, David Magerman. Attendez-vous à ce que de nombreuses autres lettres comme celle-ci soient écrites et rendues publiques.

Frappez ces gens là où ça fait mal. S’ils ne peuvent pas faire ce qu’il faut par eux-mêmes, faites-les payer. https://t.co/H4L9uHS6SE – Bouh (@IzaBooboo) 16 octobre 2023

Bien. Désormais, tous les diplômés/anciens étudiants juifs doivent cesser de donner de l’argent à Harvard et à toutes les autres universités antisémites. Affamez-les. Implosez ces énormes dotations ! https://t.co/eUG6IVFtLY – Cinquante nuances de sarcasme (@Fifty_ShadesOfD) 16 octobre 2023

Les dominos ne peuvent pas commencer à tomber avant le premier coup.

Le milliardaire envoie un e-mail samedi disant qu’il n’y a plus de financement, Penn capitule dimanche. Donc pendant tout ce temps, la classe milliardaire avait le pouvoir de changer brusquement la politique universitaire ? Et vous n’y avez pas pensé alors que la liberté d’expression était menacée ? Quand le CRT a mangé les sciences humaines ? https://t.co/c8bKsq1T8D – Mélissa Chen (@MsMelChen) 15 octobre 2023

La lâcheté est contagieuse. Le courage aussi. Si ce n’est pas le moment pour les bonnes personnes de défendre les idéaux les plus fondamentaux de notre civilisation, ce moment ne viendra jamais. https://t.co/KhMONuXsO6 – Bari Weiss (@bariweiss) 16 octobre 2023

S’il est vrai que ces donateurs milliardaires auraient dû refuser leur soutien il y a longtemps pour faire face à de nombreuses folies qui se déroulent sur les campus universitaires, nous ne pouvons pas changer le passé. S’il s’agit d’un moment de réveil, alors nous sommes tout à fait favorables.

Il ne s’agit pas tant de condamner le Hamas. Il s’agit de l’hypocrisie flagrante de ces institutions d’élite, qui se sont éloignées de leur mission réelle, perdant ainsi toute crédibilité. https://t.co/9AXkoD3yQT – Nicolas A. Christakis (@NAChristakis) 15 octobre 2023

Bien joué @JonHuntsman. La SEULE chose que comprennent les administrateurs universitaires castrés et invertébrés, c’est l’argent. https://t.co/QQ5ffV6tmv – Gad Saad (@GadSaad) 16 octobre 2023

Bien. Il s’agissait d’actes pervers, et quiconque tente de les justifier en est complice. https://t.co/oSHmembJKl – Jacob Baime (@JacobBaime) 16 octobre 2023

Même si je ne suis pas un fan de la Fondation Wexner, je leur en attribue le mérite. C’est l’heure de se réveiller. https://t.co/BkssMz21cH – Raylan Givens (@JewishWarrior13) 16 octobre 2023

Oui, c’est vrai que la Fondation Wexner entretenait des liens étroits avec Jeffrey Epstein. Et ils devraient en répondre. Mais c’est drôle comme toutes les personnes qui ont soudainement un problème avec ces liens n’en avaient pas lorsque Wexner finançait Harvard. Pratique.

À ce stade, je parierais sur le fait que les présidents de Harvard et de Penn soient licenciés. Le nord-ouest est probablement aussi. https://t.co/G25QjAh5Qt – Max Meyer (@mualphaxi) 15 octobre 2023

Maintenant, que ça semble être une bonne idée. Nous nommons Chris Rufo comme nouveau président des deux écoles.