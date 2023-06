Harvard choisit l’ancien entraîneur de Kewanee, Brad Swanson, comme nouvel entraîneur – Shaw Local

Brad Swanson a pris la relève en tant qu’entraîneur de football de Kewanee en 2019 et ses équipes de Boilermakers sont allées 22-13 avec deux apparitions en séries éliminatoires de classe 4A en quatre saisons au cours desquelles il a dirigé le programme.

Swanson espère qu’il pourra apporter un succès similaire à Harvard, où son embauche a été officiellement annoncée la semaine dernière. Swanson enseignera l’éducation physique et sera l’entraîneur-chef de football, succédant à Sean Saylor, qui a démissionné après neuf saisons avec les Hornets.

« J’ai eu du succès à Kewanee. J’ai dynamisé les enfants, l’école et la communauté », a déclaré Swanson. «Harvard a besoin d’un peu de jus, d’un nouveau visage, pour faire avancer les choses. Je suis encore jeune et plein d’énergie.

L’épouse de Swanson, Bridgette, a grandi à Morton Grove et a assisté à Resurrection. Les Swanson ont trois enfants : leur fils Patrick (8 ans) et leurs filles Casey (6 ans) et Grace (4 ans). Ils voulaient se rapprocher de la famille de Bridgette, alors Swanson a postulé pour le poste à Harvard. Bridgette est à la recherche d’un poste d’enseignante au primaire.

Swanson a rencontré les Hornets la semaine dernière et a eu leur premier entraînement ensemble lundi matin. La plupart du personnel de Saylor restera avec Swanson.

« Nous effectuons la transition. Nous avons eu quelques réunions, je n’ai pas trop parlé de choses du genre X et O, mais cela arrivera bientôt », a déclaré Swanson. « Je suis vraiment excité de commencer. Nous avons eu une belle participation (lundi). Ils ont tous travaillé dur, c’était une bonne session. Nous lançons le bal. »

Swanson, 38 ans, a joué au football au Toulon Stark County et au Monmouth College, où il était joueur de ligne défensive. Il a obtenu son premier emploi à Galesburg High School, où il était entraîneur adjoint de football et entraîneur-chef de softball.

Kewanee a atteint les quarts de finale des séries éliminatoires en 2019 (7-4) et 2021 (9-2) sous la direction de Swanson.

Saylor a repris le programme de Harvard en 2014 après que l’entraîneur de longue date Tim Haak, membre du Temple de la renommée de l’Association des entraîneurs de football des lycées de l’Illinois, a pris sa retraite. Haak avait une fiche de 173-108 en 28 saisons.

Les équipes de Saylor avaient une fiche de 15-63 en neuf saisons. Ses meilleures équipes étaient en 2015 (3-6) et 2019 (4-5). Les Hornets avaient une fiche de 0-9 la saison dernière et ont connu des difficultés offensives, marquant 69 points au total.

« C’est une grande tâche et je suis ravi de m’y attaquer », a déclaré Swanson.