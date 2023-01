Harvard change de cap et offre une bourse à un militant des droits

BOSTON (AP) – L’Université de Harvard a annoncé jeudi son intention d’offrir une bourse à un militant des droits de l’homme de premier plan après que son refus initial a suscité de nombreuses critiques.

Kenneth Roth, qui était le directeur exécutif de Human Rights Watch, ou HRW, jusqu’à l’année dernière, a été recruté par le Carr Center for Human Rights Policy de la Harvard Kennedy School pour devenir membre et il a accepté. Mais quelques semaines plus tard, en juillet, Roth a déclaré que le centre avait appelé et lui avait dit que le doyen de l’école, Douglas Elmendorf, ne l’avait pas approuvé.

Roth a dit qu’on ne lui avait pas donné de raison mais qu’il pensait que c’était dû à sa critique d’Israël et à celle de son groupe.

Dans un communiqué jeudi, Elmendorf a déclaré qu’il “avait commis une erreur dans sa décision” de ne pas nommer Roth et qu’il lui offrirait désormais la bourse. Il a déclaré que sa décision initiale n’avait pas été influencée par les donateurs ou pour limiter le débat à l’école Kennedy, mais basée sur “mon évaluation de ses contributions potentielles à l’école”.

“Je suis désolé que la décision ait par inadvertance jeté le doute sur la mission de l’École et notre engagement à ouvrir le débat d’une manière que je n’avais pas prévue et que je ne crois pas être vraie”, a-t-il déclaré. “La contribution plus large du corps professoral que j’ai maintenant recherchée et reçue m’a persuadé que ma décision n’était pas la meilleure pour l’école.”

Roth a publié une déclaration sur son fil Twitter, disant qu’il était « ravi » de la décision de Harvard. Il a déclaré à l’Associated Press qu’il espère commencer en février.

“J’ai longtemps pensé que le Carr Center et la Kennedy School seraient un endroit agréable pour moi pour travailler sur le livre que j’écris”, a-t-il tweeté. “J’ai hâte d’y passer du temps avec des collègues et des étudiants.”

Mais Roth a également appelé à une plus grande transparence de Harvard pour expliquer ce qui a conduit Elmendorf à prendre la décision initiale et a appelé l’université à démontrer que sa réponse n’était pas simplement parce qu’il était un “individu bien connu”.

“Ce que j’espère, c’est que la Kennedy School et l’Université de Harvard plus largement utiliseront cela comme une opportunité pour réaffirmer leur engagement envers la liberté académique même lorsqu’Israël est critiqué”, a-t-il déclaré à l’AP.

Fils d’un réfugié juif de l’Allemagne nazie, Roth a reconnu que son travail lui avait fait des ennemis dans le monde entier. Dans une brève conversation avec Elmendorf avant que sa bourse ne lui soit refusée, Roth a déclaré qu’il avait dit au doyen qu’il avait été sanctionné par les gouvernements russe et chinois et “était à peu près sûr que le gouvernement israélien me déteste”.

“Cela s’est avéré être le baiser de la mort”, a-t-il déclaré.

Au fil des ans, le groupe a publié un certain nombre de rapports disant qu’Israël semble avoir commis des crimes de guerre contre les Palestiniens.

Et en 2019, Israël a expulsé le directeur local du groupe, l’accusant d’activité de boycott. Roth, qui était à l’époque le directeur exécutif de HRW, a déclaré qu’Israël rejoignait un « groupe de gouvernements assez laids » qui ont interdit les chercheurs du groupe. Deux ans plus tard, HRW a déclaré que la politique israélienne envers les Palestiniens équivalait à l’apartheid. Israël nie avec véhémence l’étiquette et les comparaisons avec l’Afrique du Sud de l’époque de l’apartheid.

Les groupes de défense des droits et de la liberté d’expression ont salué la décision de Harvard.

“La décision de la Harvard Kennedy School d’offrir à Ken Roth la bourse qu’il a acquise au cours de décennies de travail novateur en faveur des droits de l’homme est une bonne nouvelle”, a déclaré Jonathan Friedman, directeur de la liberté d’expression et de l’éducation à PEN America dans un communiqué.

“En lui refusant la bourse, l’université a envoyé un message alarmant selon lequel les défenseurs des droits de l’homme pourraient voir leur carrière universitaire dérailler pour avoir dénoncé des gouvernements puissants”, a-t-il poursuivi. « Il est important que les établissements soient en mesure de reconnaître où ils ont commis une erreur qui empiète sur la liberté d’expression et la liberté académique et de la corriger ; Harvard mérite d’être félicité pour cela.

Le Comité de Solidarité Palestine de Harvard s’est également prononcé en faveur de la décision, mais a déclaré que Harvard devait faire plus pour soutenir la liberté académique et renforcer la protection des étudiants et universitaires palestiniens sur le campus.

“La présence de Roth sur le campus de Harvard sera d’une grande valeur pour les étudiants de la Harvard Kennedy School et pour le discours plus large sur les droits de l’homme, mais l’administration de Harvard doit également faire plus pour centrer activement les voix et les perspectives palestiniennes”, a déclaré le groupe dans un communiqué. “Comme le montre le cas de Roth, les étudiants et les professeurs de Harvard sont de plus en plus conscients des injustices auxquelles les Palestiniens sont confrontés sur le campus et en dehors, et ne resteront pas les bras croisés si l’université continue de faire taire les critiques légitimes d’Israël.”

Mais un groupe qui avait salué la décision initiale a critiqué la dernière décision.

“NGO Monitor est déçu par le revirement du doyen de la Kennedy School of Government de Harvard concernant la demande de Ken Roth pour une bourse en droits de l’homme”, a déclaré le groupe dans un communiqué. « Pendant 30 ans à la tête de Human Rights Watch, Roth a constamment pointé du doigt Israël uniquement pour sa diabolisation et sa délégitimation, ce qui a contribué à la montée de l’antisémitisme et de la discrimination, y compris contre les étudiants juifs sur les campus universitaires.

Le conflit israélo-palestinien est un sujet extrêmement délicat sur les campus universitaires ces jours-ci.

Un mouvement de boycott contre Israël a fait de grandes percées sur de nombreux campus. Les partisans d’Israël, quant à eux, disent que le pays est injustement pointé du doigt et que le mouvement de boycott masque un programme plus profond pour délégitimer et même détruire Israël.

Michael Casey, l’Associated Press