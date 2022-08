Harvard aide à enseigner à Justin Morrow comment emmener Black Players For Change dans le monde entier

Justin Morrow a pris sa retraite après la saison 2021 et se concentre depuis sur la justice sociale. John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Lorsqu’un athlète professionnel prend sa retraite, il n’est pas rare de le voir graviter vers quelques carrières choisies. Certains se lancent dans le coaching, d’autres travaillent dans les médias et il y a ceux qui deviennent agents.

L’ancien défenseur du Toronto FC Justin Morrow prend un chemin différent. Il va à Harvard.

Pour être clair, Morrow travaille toujours dans le développement des jeunes avec TFC, mais il est également engagé depuis six mois dans une bourse de deux ans via la Global Sports Initiative au Weatherhead Center for International Affairs de Harvard. Il se concentre sur l’activisme des athlètes en ce qui concerne la lutte contre la discrimination raciale, et c’est un domaine dans lequel Morrow est déjà familier.

À la suite du meurtre de George Floyd en mai 2020, Morrow a été l’une des forces motrices de la formation de Black Players For Change, un collectif de plus de 170 joueurs, entraîneurs et membres du personnel au sein de la MLS qui a cherché à résoudre les problèmes d’inégalité raciale systémique dans la ligue. . Il a également été le premier directeur exécutif de l’organisation, et c’est en partie grâce aux efforts du BPC que MLS a révisé sa politique d’embauche en matière de diversité.

Maintenant Morrow veut prendre les leçons apprises par le BPC et d’autres groupes de défense afin de les appliquer à l’échelle mondiale.

– MLS sur ESPN+ : Diffusez des matchs en direct, des rediffusions (États-Unis)

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

“C’est un peu comme doubler tous mes efforts passés”, a déclaré Morrow à ESPN. “Je voulais comprendre le problème plus en profondeur. Je voulais comprendre comment les athlètes peuvent s’unir pour résoudre des problèmes. J’essaie de comprendre : où pouvons-nous concentrer nos efforts ? Que pouvons-nous faire pour rendre cela un peu plus efficace ?”

Même avant son travail avec le BPC, Morrow était poussé à s’engager sur les questions de justice sociale. Il a grandi dans une famille biraciale à Cleveland, une ville divisée sur le plan racial, et pendant son enfance, il s’est souvenu avoir été confronté à des micro-agressions et avoir entendu des insultes liées à la race. Plus tard, alors qu’il remportait des championnats d’État au lycée St. Ignatius, il a reçu une menace de mort. Morrow l’a appelé “un grand moment dans ma vie”. D’une part, tant d’aspects de sa vie se sont brisés, du football au soutien de sa famille en passant par son engagement envers l’Université de Notre Dame. Mais il s’est rendu compte que tout le monde n’aurait pas le même niveau de soutien que lui.

“J’ai réalisé à ce moment-là que c’était une chose très réelle”, a-t-il déclaré à propos de la menace qu’il a endurée. “Et donc j’ai juste décidé à partir de là que si j’avais la plate-forme d’être un athlète professionnel, ce que j’avais déjà eu l’intention de travailler, je plaiderais pour de bon, puis ça a continué à grandir au fil des ans .”

La genèse de la bourse a eu lieu à l’été 2021. Morrow a été invité à faire partie d’un groupe de discussion dirigé par le Weatherhead Center au nom du secondeur des Vikings du Minnesota Eric Kendricks, qui travaillait sur la réforme de la justice pénale. Morrow a ensuite été invité sur le campus pour en savoir plus sur d’autres projets que le centre avait entrepris dans le passé, y compris celui de Malcolm Jenkins, récemment retraité de la sécurité des Saints de la Nouvelle-Orléans, dont le travail s’est concentré sur la richesse des Noirs et l’impact du massacre de la course de Tulsa en 1921. Steve Ortega, le coordinateur du programme pour la Global Sports Initiative, a alors commencé à discuter avec Morrow de ce à quoi pourrait ressembler une bourse.

“Dans le milieu universitaire, il existe des études sur la sociologie et l’anthropologie du sport aux États-Unis, mais il y en a beaucoup plus en Europe”, a déclaré Ortega. “Ils ont des départements de conception spécifiquement définis. Et nous avons donc réalisé que le sport dans la société, c’est une lentille tellement incroyable sur la façon de penser à différents problèmes sociaux. Dans un sens, nous vivons en quelque sorte dans l’après-[Colin] Le monde de Kaepernick aussi, n’est-ce pas ? Là où les gens sont vraiment intéressés à essayer de comprendre ce que signifie l’activisme sportif.”

2 Connexe

Morrow a un groupe de quatre conseillers pédagogiques, dont le professeur Marshall Ganz, qui a travaillé dans le mouvement des droits civiques au Mississippi ainsi que les United Farm Workers. Cornell Brooks, un ancien chef de la NAACP, et comme Ganz, professeur à la Kennedy School of Government de Harvard, en est un autre. Le groupe comprend également Shaun Harper, le chef du Race and Equity Center de l’USC, ainsi que Chelsea Heyward, professeur auxiliaire de sport et de culture américaine à la Long Beach State University.

Morrow dit que le groupe consultatif donne jusqu’à présent des conseils sur la façon d’aborder la recherche. Étant donné que Morrow était étudiant en finance à Notre-Dame, c’est un nouveau territoire pour lui. Il approfondit également l’histoire de l’activisme des athlètes et du mouvement des droits civiques, dont il a admis qu’il en savait peu.

“On ne m’a pas appris ça au lycée”, a déclaré Morrow. “Je sais que cela semble fou, mais pour comprendre les jalons du mouvement des droits civiques, comment ils ont atteint la déségrégation, je ne connaissais rien de tout cela. Et donc j’ai aussi beaucoup lu sur l’histoire. Cela a été une grande partie de la configuration du début pour faire mes recherches.”

Morrow a ajouté que le boycott des bus de Montgomery en 1955-1956, qui est né du refus de Rosa Parks de céder sa place à un passager blanc et a été l’un des nombreux événements qui ont déclenché le mouvement des droits civiques, a fourni un puits de connaissances.

“[The boycott] est un excellent exemple d’histoire que je pense que beaucoup d’athlètes militants ne connaissent pas », a-t-il déclaré. « À quel point ils étaient stratégiques, quels boutons ils ont poussés et comment ils ont construit leur circonscription ; il y a beaucoup de leçons là-bas, et ce sont les leçons que j’essaie de mettre au premier plan.”

Le fait que Morrow vienne d’un milieu de football a ses avantages et ses inconvénients lorsqu’il s’agit d’atteindre les objectifs de sa recherche. La portée mondiale du football a facilité la connexion avec des joueurs et des administrateurs du monde entier, ce qui devrait faciliter la création d’un élan sur un problème donné.

Mais le football a eu ses propres problèmes avec le racisme et une vision négative de l’activisme des athlètes. Il suffit de regarder l’expérience de Marcus Rashford pour se rendre compte que la philosophie du « tais-toi et joue » et du « s’en tenir au sport » reste forte dans le monde entier. Alors que l’attaquant de Manchester United a été félicité pour son travail dans la lutte contre la faim chez les enfants, à un moment donné, l’entraîneur de l’époque, Ole Gunnar Solskjaer, lui a dit de “prioriser son football” après sa convalescence après une opération à l’épaule. Morrow note que ces pressions peuvent se manifester aussi bien en privé qu’en public.

“Une fois que vous allez jusqu’à pousser sur ces questions, peut-être que les dollars de parrainage entreront en vigueur”, a déclaré Morrow. “Est-ce que je vais perdre mes parrainages? Suis-je confronté à plus de réactions publiques que celles auxquelles je suis déjà confronté en plus d’être un athlète? Je pense donc que c’est le défi auquel nous sommes confrontés, de le faire d’une manière ou d’une autre.”

Alors, comment surmonter cela? Morrow a déclaré qu’il s’agissait d’atteindre une masse critique.

“La force du nombre, aussi le leadership”, a-t-il déclaré. “Vous savez, faire en sorte que les gens acceptent la responsabilité et sachent ce que cela signifie et ce qu’il faut et la modélisent, puis vous pouvez amener les autres à suivre.”

Mais Morrow a clairement indiqué qu’il ne voulait pas voler en aveugle en ce qui concerne les plans à faire. À cette fin, il a l’intention de livrer une enquête aux joueurs en septembre. Une fois terminées, ces données aideront à prendre des décisions sur où et comment s’engager. L’espoir est qu’il fournira un aperçu de la façon d’impliquer un plus grand échantillon représentatif d’athlètes de plusieurs sports.

“De nombreuses ligues ont lancé des coalitions de justice sociale où elles ont des joueurs plus actifs maintenant”, a déclaré Morrow. “Mais il n’y a pas de coordination croisée entre les ligues elles-mêmes, pas beaucoup de coordination étroite entre les joueurs. Et donc comprendre du point de vue des joueurs, ce qu’ils pensent qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, sera également un grand pas en avant.”

La Major League Soccer est arrivée ! Couverture des 28 équipes avec des matchs en direct, des rediffusions, des temps forts.

Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN + MERCREDI AOÛT. 17

• Atlanta contre Red Bulls (19 h 30 HE)

• Toronto c. Nouvelle-Angleterre (19 h 30 HE)

• NYCFC contre Charlotte (20 h HE)

• Dallas contre Philadelphie (21 h HE)

• Vancouver vs Colorado (22 h HE) VENDREDI AOÛT. 19

• LA Galaxy contre Seattle (22 h HE)

Morrow voit grand. Bien qu’il ait bien parlé des efforts de la base pour résoudre certains problèmes, son objectif est d’avoir un impact à un niveau plus large.

“L’éducation, la structure des soins, toutes ces structures sont déjà oppressives d’une certaine manière”, a-t-il déclaré. “Et donc, si vous soutenez les gens au niveau local, vous ne changez rien au niveau systémique. Vous aidez simplement les gens en bas, puis cette aide disparaît lorsque vous arrêtez de les aider. Et vous n’avez vraiment rien changé, vous avez juste aidé certaines personnes et eu un impact dans la vie de certaines personnes. Mais quand vous parlez d’un impact durable qui se produit sur des générations, que pouvons-nous faire à ce niveau ?”

Les événements récents ont créé encore plus d’urgence pour Morrow, que ce soit les fusillades de masse à Buffalo, New York, et Uvalde, Texas, ou le contrecoup des efforts de justice sociale qui se déroulent dans l’éducation, mais la clé est d’assurer une présence constante lorsque les événements surviennent. .

“Oui, il est important de réagir et de toujours faire savoir aux gens où vous vous situez sur ces choses”, a-t-il déclaré. “Mais si vous êtes vraiment là pour le combat, vous devez être là pour le combat toute l’année. Et vous ne pouvez pas simplement vous présenter quand de mauvaises choses se produisent. Et cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de ligues, d’équipes, joueurs travaillant sur ce problème toute l’année. Je pense que ce que nous devons faire de mieux, c’est nous rabattre sur les personnes qui font le travail.

Morrow a ajouté que le sort de la star de la WNBA Brittney Griner, qui, selon le gouvernement américain, reste “détenu à tort” en Russie pour trafic de drogue, est un exemple de la façon dont les athlètes peuvent collaborer pour attirer l’attention sur un problème, les Boston Celtics portant “We Sont des chemises BG “pour aider la WNBA et la WNBA Players Association à amplifier la détention de Griner.

“C’est un bon exemple d’effort coordonné entre les athlètes et les ligues, et ce que nous devons évaluer est : est-ce la chose la plus percutante que nous puissions faire pour l’aider ? Seul le temps nous le dira vraiment, mais nous devons faire cet effort. “