Harudot par Nana Coffee Roasters / IDIN Architects

© DOF Ciel I Sol

+ 28

© DOF Ciel I Sol

Description textuelle fournie par les architectes. Harudot est un café indépendant situé à Chonburi, une célèbre ville balnéaire de Thaïlande. Ce café est le résultat d’une collaboration entre le propriétaire de la marque Nana Coffee Roasters et le propriétaire, qui porte un intérêt particulier aux plantes aux formes uniques. Le nom « Haru » se traduit par « Printemps » en japonais, faisant référence à « nouveau départ » et à « croissance », tandis que « Dot » symbolise un « point de départ ». Les deux exigences principales de ce café sont, d’une part, concevoir une « destination » offrant une expérience intéressante et capable d’attirer les visiteurs, et d’autre part, inclure l’identité du propriétaire dans la conception afin de signifier cette collaboration unique. L’architecte choisit de se concentrer sur la notion de nouveau départ et de croissance en incluant les arbres au cœur de la conception. Ici, un arbre bouteille (baobab) a été placé dans une cour intérieure où la forme du pignon de l’architecture est écartée pour permettre sa croissance vers le ciel. Cela donne l’impression que la graine du baobab a été plantée bien avant et qu’elle s’est développée à travers l’architecture au fil du temps.

© DOF Ciel I Sol

Plan

© DOF Ciel I Sol

L’identité de la marque de café est fortement inspirée de la culture japonaise. L’architecte interprète donc cela comme une humble simplicité mais avec une attention aux détails. Ceci est représenté à travers l’extérieur, en utilisant trois formes de pignon simples de couleur noire pour un aspect subtil qui contraste avec les murs naturels et chauds en bois de pin de l’espace intérieur. Lorsque les visiteurs entrent dans le café par le pignon, l’espace se transforme et se courbe en conduisant les invités plus loin dans le café, où l’espace devient plus dynamique et mémorable.

© DOF Ciel I Sol

Section

© DOF Ciel I Sol

Le bâtiment est séparé en masses plus petites pour le rendre plus à échelle humaine, ce qui définit différentes zones telles que le bar, la zone de café, le salon, la salle de réunion et les toilettes. La forme géante du toit à pignon de chaque masse est séparée à certains endroits, permettant à l’arbre de pénétrer à travers un vide vers le ciel, créant ainsi un espace semi-extérieur en dessous. Ces vides ont également donné lieu à une forme incurvée intéressante qui a ajouté du mouvement et du dynamisme à l’architecture. Les vides permettent aux précipitations et à la lumière du soleil de pénétrer dans le terrain semi-extérieur, maintenant ainsi un lien avec la nature malgré les murs clos. Ces éléments d’ouverture se prolongent dans l’espace intérieur où, au lieu de véritables vides, ils sont entourés de plafonds tendus Barrisol qui contribuent à diffuser l’éclairage à l’intérieur, créant un espace chaleureux et doucement éclairé. Le plafond Barrisol fait également écho aux vides ouverts réels dans la cour, reliant visuellement et conceptuellement les deux espaces en un seul tout.

© DOF Ciel I Sol

© DOF Ciel I Sol

La disposition des sièges est conçue pour être continue comme un ruban, s’enroulant autour de l’espace intérieur pour créer une continuité tandis que la hauteur de ces comptoirs diffère pour s’adapter aux différentes fonctions et utilisations. Les sièges extérieurs sont fabriqués à partir de résine mélangée à du marc de café, du riz et des feuilles pour correspondre au thème du café.

© DOF Ciel I Sol

Mettre à jour le diagramme 02

© DOF Ciel I Sol

L’attention portée aux détails s’étend aux éléments graphiques, tels que les polices et la signalisation conçues sur mesure, inspirées des points circulaires et de la saison printanière. Le sol est en terrazzo et la séparation des matériaux est nécessaire. Par conséquent, l’architecte a spécifiquement conçu les séparations d’étage pour qu’elles soient circulaires avec des insertions de citations et de mots intégrés menant à différentes fonctions dans le café. Un autre élément ludique comprend le motif de pétales de fleurs sur le sol en terrazzo, rayonnant vers l’extérieur comme s’ils étaient tombés des arbres. L’architecte a formé une connexion ludique grâce à cette interaction entre les différentes dimensions, ce qui a donné naissance à un autre gadget caché que les clients doivent dévoiler.