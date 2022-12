Hartlepool 0 – 5 Stockport

L’ancien patron de Hartlepool, Dave Challinor, est retourné au Suit Direct Stadium pour la première fois pour empiler les problèmes de relégation sur son ancien club en guidant Stockport vers une victoire 5-0 en Ligue 2.

Challinor, qui a quitté Pools il y a 13 mois peu de temps après avoir ramené le club dans la Ligue anglaise de football, a vu le comté remonter à la 12e place et à cinq points d’une place de barrage.

Deux buts en première mi-temps de Kyle Wootton ont fait les dégâts avant que Paddy Madden n’ajoute le troisième à la 61e minute et que les remplaçants Callum Camps et Will Collar aient complété un score emphatique.

Hartlepool, qui a deux points de retard au pied du tableau, n’a jamais semblé vouloir marquer la nomination permanente de Keith Curle en tant que manager sur un contrat de 18 mois avec une victoire bien méritée.

Le premier de Wootton n’aurait pas pu être présenté sur un plateau plus grand après 16 minutes. La tête mal dirigée de Reghan Tumilty a parfaitement chuté pour que le milieu de terrain passe au-dessus du gardien de but pressé Ben Killip.

Moins de quatre minutes plus tard, Wootton était sur place pour convertir la passe parfaitement pondérée de Collar dans la surface de réparation.

Hartlepool aurait dû en retirer un sur le coup de la mi-temps, mais Jake Hastie a pris le large après une délicieuse passe de Callum Cooke.

Lorsque Madden a été laissé à la tête dans son huitième de la saison depuis un corner de Ryan Rydel dans le coin inférieur droit de Killip juste après l’heure de jeu, il n’y avait pas de retour en arrière.

Camps a tourné le coin de Collar à bout portant avant que ce dernier ne frappe bas juste à l’intérieur de la surface pour ajouter le numéro cinq.