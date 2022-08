Hartford Athletic de l’USL nomme Tab Ramos comme entraîneur

Le premier match de Tab Ramos aux commandes aura lieu le 10 septembre lorsque Hartford accueillera le FC Tulsa. Troy Taormina-USA AUJOURD’HUI Sports

L’équipe du championnat USL, Hartford Athletic, a nommé Tab Ramos, membre du National Soccer Hall of Famer, comme son nouveau manager.

Ramos, 55 ans, était plus récemment le manager de l’équipe MLS du Houston Dynamo, où il a passé les saisons 2020 et 2021, et a précédemment dirigé l’équipe nationale américaine U-20 de 2011 à 19.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Au cours de son passage aux États-Unis, qui a coïncidé avec un passage en tant qu’assistant de l’équipe senior sous Jurgen Klinsmann, Ramos a qualifié avec succès l’équipe pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2013, 2015, 2017 et 2019, atteignant les quarts de finale dans le dernier trois éditions.

Le tournoi 2019, combiné à ses exploits en tant que joueur, a marqué le record du 11e tournoi de la FIFA auquel il avait participé.

“Tab Ramos est un géant du football américain et l’un des entraîneurs les plus réputés du pays. Nous sommes ravis de l’avoir comme entraîneur-chef”, a déclaré Bruce Mandell, président de Hartford Athletic.

“Notre objectif est d’amener des championnats à Hartford, et il n’y a pas d’entraîneur mieux placé pour nous y amener que Tab Ramos. Il élève la barre pour notre personnel technique et nos opérations de football et fournira une direction essentielle à notre programme d’académie des jeunes en expansion.”

Ramos prendra le relais le 1er septembre et son premier match en charge aura lieu le 10 septembre lorsque Hartford accueillera le FC Tulsa. Le directeur technique Ray Reid continuera à diriger l’équipe jusqu’à ce que Ramos prenne ses fonctions.

“Je suis honoré d’être nommé entraîneur-chef de Hartford Athletic. Je tiens à remercier Bruce Mandell et l’ensemble du groupe de propriétaires, Ray Reid, et toute l’organisation de Hartford Athletic pour s’être associés à moi dans cette opportunité passionnante”, a déclaré Ramos.

“Hartford Athletic est un projet au potentiel infini, et je suis tellement impressionné par la base de fans passionnés que nous avons déjà ici. Nous sommes tous affamés et motivés pour voir notre équipe réussir, et toute l’organisation, de la propriété à la base, est déterminée à investir dans notre club et gagner. Nous avons tous les éléments pour réussir, et je suis prêt à me mettre au travail.”

Ramos a également mené les États-Unis U-20 à deux titres consécutifs aux Championnats CONCACAF U20, dont le premier titre CONCACAF du pays en 2017.

Ils ont répété en tant que champions en 2018, remportant la finale contre le Mexique 2-0.

Le club a déclaré dans un communiqué que son expérience dans l’enseignement et l’encadrement de jeunes joueurs s’aligne sur la culture de développement en expansion du club par le biais de la Hartford Athletic Academy.

En tant que joueur, Ramos était l’un des joueurs les plus accomplis de l’histoire des États-Unis.

Sa carrière en club comprenait des séjours en Espagne avec Figueres et le Real Betis, et plus tard, il a été la première recrue de l’histoire de la MLS et a passé sept saisons avec les New York/New Jersey MetroStars, le précurseur des New York Red Bulls. Il a également passé un an au Mexique avec UANL Tigres.

Au niveau international, Ramos a disputé 81 matchs avec les États-Unis et a fait partie de trois équipes de Coupe du monde, ainsi que des équipes qui ont participé à la Copa América de 1995 et aux Jeux olympiques de Séoul en 1988.

Ramos a été intronisé au National Soccer Hall of Fame en 2005.