Hartbeat de Kevin Hart renforce ses rangs de direction avec deux embauches – The Hollywood Reporter

Hartbeat, la société de divertissement de Kevin Hart, a embauché deux nouveaux cadres supérieurs.

Janina Lundy, ancienne responsable du développement du public émergent et du marketing pour Prime Video et Amazon Studios, occupera le poste de vice-présidente exécutive de Hartbeat, responsable du marketing et de la stratégie de marque. Adam Puchalsky, ancien responsable mondial du contenu et des expériences de marque chez Wavemaker, occupera le poste de vice-président exécutif, responsable mondial de Pulse, le studio de divertissement de marque et de conseil en marketing de la société.

Avant de travailler pour Amazon, Lundy a travaillé chez BET Networks, où elle a mené des campagnes marketing, supervisé les partenariats et supervisé les opérations, le marketing et la stratégie commerciale de BET+. Elle sera désormais responsable du marketing des marques de Hartbeat, notamment Hartbeat, Laugh Out Loud et Women Write Now, ainsi que de la stratégie de marque croissante. Puchalsky supervisera les partenariats et les offres de marque de Pulse, qui incluent la collaboration, le développement et l’exécution de campagnes créatives avec des clients tels que Sam’s Club et AT&T.

Les deux embauches interviennent alors que Hartbeat, lancé en avril 2022 suite à la fusion des deux sociétés de production de Hart, Laugh Out Loud et HartBeat Productions, continue d’accélérer sa production. En 2023, la société a lancé 16 projets, dont plus de 70 en développement. La société comprend également Pulse, ainsi que Hartbeat Studios et une entreprise d’événements en direct, dont Hartbeat Experience Africa, qui a fait ses débuts l’année dernière.

« Nous sommes ravis d’accueillir Janina et Adam dans notre équipe. Le rapprochement de deux puissances dans le domaine du marketing et des partenariats de marque nous permet de maximiser davantage la présence de la marque Hartbeat, tout en développant l’offre de Pulse en tant que studio de divertissement de marque, conseil en marketing et réseau d’influenceurs », a déclaré Thai Randolph, PDG de Hartbeat. « Le talent exceptionnel de Janina pour servir des publics à forte croissance et créer des marques de divertissement, combiné à l’expertise mondiale en narration d’Adam et à son engagement profond dans les partenariats de marque enrichira notre équipe et apportera une valeur significative à notre équipe et à nos partenaires. »

Puchalsky sera basé à New York, tandis que Lundy sera basé à Los Angeles.