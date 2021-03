En plus de Tomar, quatre étudiants-athlètes de la NBA Academy India se sont engagés à jouer au basket aux États-Unis: Jagshaanbir Singh (Golden State Prep, Point Park University), Pranav Prince (First Love Christian Academy), Amaan Sandhu (First Love Christian Academy) et Riyanshu Negi (DME Sports Academy). Princepal Singh est devenu le premier diplômé de la NBA Academy India à signer un contrat professionnel lorsqu’il a signé avec la NBA G League. NBA Academy India est un centre d’entraînement de basketball d’élite pour les meilleurs espoirs de toute l’Inde et le premier du genre dans le pays et est soutenu par le partenaire officiel ACG.

