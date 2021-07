Harshvardhan Rane, star de ‘Haseen Dillruba’, réagit aux rumeurs de fréquentation de l’ex-petite amie Kim Sharma et Leander Paes, dit CECI

Récemment, la star du tennis Leander Paes et les photos de vacances de l’acteur Kim Sharma sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Sur les photos, on pouvait voir Leander et Kim se rapprocher l’un de l’autre et avoir l’air d’avoir apprécié leurs vacances dans la magnifique station balnéaire.

Les images, qui ont été partagées par la poignée de médias sociaux de la station, ont attiré l’attention des internautes qui ont ensuite commencé à spéculer si Kim et Leander étaient en couple. Sur les photos, on peut voir le couple présumé jumeler en blanc alors qu’ils souriaient grand pour la caméra.

Dans le passé, Kim Sharma sortait avec l’acteur de « Haseen Dillruba », Harshvardhan Rane, qui a maintenant rompu son silence sur les photos virales. L’acteur a déclaré que Leander et Kim formeraient le « couple le plus chaud de la ville », cependant, il n’était pas au courant de l’état de leur relation.

En parlant à ETimes, l’acteur de 37 ans a déclaré: « Je n’ai aucune connaissance. Ce serait respectueux s’ils le confirmaient, mais si c’est vrai, c’est le couple le plus sexy de la ville.

Selon les médias, Kim Sharma et Harshvardhan Rane se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun et se sont brièvement rencontrés en 2019. Les deux se sont séparés fin 2020. Bien que la raison de leur rupture ne soit pas connue, une fois, quand Harshvardhan a été interrogé à ce sujet dans une interview, il a blâmé son « ADN ».

« Ce qui a mal tourné, c’est mon ADN. Il est clair que j’étais célibataire depuis 12 ans. Il doit bien y avoir une raison car rien ne se passe sans aucune raison. J’ai commencé à sortir avec elle et elle est la personne la plus amusante sur cette planète Terre », a déclaré l’acteur à Times Now.