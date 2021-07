L’acteur Harshvardhan Rane, qui a fait vibrer mille cœurs avec sa performance et son personnage à l’écran dans le film récemment sorti « Haseen Dillruba » sur Netflix, a révélé qu’il travaillait comme livreur en 2004. Il a également révélé que dans le cadre de son travail, il avait une fois livré un casque à John Abraham.

Fait intéressant, John Abraham sera bientôt vu produire un film mettant en vedette Harshvardhan Rane intitulé «Tara vs Bilal», réalisé par Samar Shaikh.

Dans une conversation avec Navbharat Times, Harvardhan a déclaré : « En 2004, je travaillais comme livreur. Une fois, j’ai livré un casque à John Abraham. La façon dont je me sentais ce jour-là, en le voyant, je continue à ressentir la même chose chaque fois que je le vois. Il est le producteur de mon film mais je ressens la même nervosité quand il est là. Quand il garde une main sur mon épaule, je me dis « quand ira-t-il, quand ira-t-il ? ». Je commence à marcher en arrière. »

« Je l’appelle toujours ‘monsieur’, il me demande de ne pas l’appeler ‘monsieur’ mais je ne peux pas le faire. Parce que je l’ai rencontré quand je livrais des trucs, avec de l’huile dans les cheveux, des boutons sur le visage et je roulais un vélo sale. Je fais de mon mieux pour être un peu plus ouvert devant lui, mais je ne peux pas le faire. Peut-être que je ne pourrai pas le faire dans cette vie », a ajouté l’acteur.

Dans Haseen Dillruba, Harshvardhan Rane joue le rôle de Neel Tripathi qui tombe amoureux de la femme de son cousin Rishu (Vikrant Massey) Rani (Taapsee Pannu). Haseen Dillruba est sorti sur Netflix.

Peu de gens le savent, mais John avait personnellement recommandé Harshvardhan pour le rôle principal dans le film »Tara vs Bilal’. John avait dit à Pinkvilla dans une interview : « J’ai suggéré Harsh, car il a l’équilibre parfait pour être un joueur sérieux dans le genre action. Il épatera tout le monde. »