Harshvardhan Rane échange son vélo contre des concentrateurs d’oxygène

Face à une grave pénurie de produits médicaux essentiels, le taux de mortalité du pays dû au COVID-19 atteint un nouveau sommet chaque jour. Les médias sociaux regorgent de messages SOS demandant de l’aide pour les lits d’hôpitaux, les bouteilles d’oxygène, les médicaments, etc. Les célébrités qui ont le pouvoir d’influencer un large public font aussi leur part. L’exemple le plus récent en est l’acteur, Hashrvardhan Rane, qui a décidé de mettre en vente sa moutarde Royal Enfield pour acheter des concentrateurs d’oxygène.

L’acteur de 37 ans qui a joué dans des films à savoir Paltan, Sanam Teri Kasam, Maaya est un passionné de vélo et a partagé sur les réseaux sociaux qu’après avoir regardé son vélo statique garé dans le garage, il a pensé à l’utiliser pour une cause. Harshvardhan a déclaré à Hindustan Times: «Mon éducation, qui était la mienne après que je me suis enfui de chez moi, a généralement consisté à résoudre un problème. J’essaie de trouver une solution plutôt que de me concentrer sur comment cela a mal tourné et qui est responsable. Je Je ne suis jamais en mesure de me livrer à cela ou de montrer un intérêt pour cela. Passer par mon câblage fait partie d’une solution, et c’est ce à quoi je pense depuis quelques semaines. «

« Je me contenterais de le regarder, garé comme si tout ressemblait à ce qui se passe actuellement dans ma vie. Je sentais qu’il pourrait être utilisé pour quelque chose ou quelqu’un. Je ne viens pas d’un milieu où je pourrais simplement écrire d’énormes chèques. , à mon stade, je ne regarde que des choses comme ça. Je me sens horrible si quelque chose est gardé à côté de moi et que quelqu’un n’arrive pas à respirer. J’étais en train de vivre ça ces dernières semaines, et cela m’a fait penser à laisser cette moto devenir de l’oxygène pour quelqu’un », partage Rane.

L’acteur, comme de nombreux influenceurs sur Instagram, a reçu des messages d’aide et il recherche le meilleur prix pour le vélo afin de se procurer un maximum de concentrateurs.

« Je n’aurais jamais pensé passer autant de temps sur les messages directs. J’en ai été inondé, les gens se présentent et offrent leur meilleur prix. Nous essayons de voir combien de concentrateurs nous pouvons obtenir (en échange de mon bike), je coordonne ça. Espérons que dans un jour ou deux, nous trouverons quelqu’un qui sera capable de nous donner le maximum », conclut-il.