Harshdeep Kaur reçoit le jab, encourage les mères allaitantes | Nouvelles des gens

Mumbai: la chanteuse Harshdeep Kaur s’est rendue sur les réseaux sociaux vendredi pour partager la nouvelle qu’elle a reçu sa première dose du vaccin préventif COVID-19. Harshdeep, qui est une nouvelle maman, a exhorté les mères allaitantes à se faire vacciner dès que possible.

Harshdeep a partagé une photo sur Instagram où elle montre son bras gauche, où elle a pris le vaccin.

« J’ai reçu mon premier vaccin. À toutes les mères allaitantes, il est maintenant possible de se faire vacciner en toute sécurité.. alors faites-vous vacciner dès que possible ! Combattons ce #covidvacccine #vaccinated #covid19 #letsfightcoronavirus #staysafe », a-t-elle écrit.

La chanteuse et son mari Mankeet Singh ont accueilli leur premier enfant, un garçon, le 2 mars.

Harshdeep a récemment écrit une note émouvante sur Instagram pour son fils Hunar.

« Ce petit garçon m’a fait ressentir des émotions si fortes… des émotions que je n’avais jamais ressenties auparavant… De le sentir en moi jusqu’à le tenir dans mes bras… c’est de loin le plus beau sentiment que j’ai ressenti dans ma vie .. Il me donne la paix au milieu de tout le chaos qui l’entoure. Il illumine mon humeur avec son sourire le plus doux et me fait oublier tous mes soucis. Il me manque quand je quitte la pièce même pour une seconde.. Il me regarde dans les yeux et dit un million de choses sans même prononcer un seul mot.. Mes yeux se remplissent de larmes de joie rien qu’en regardant son visage innocent.. Il me fait me sentir aimé à chaque seconde.. Merci mon cher Hunar.. de m’avoir choisi pour être Ta mère », a-t-elle écrit.