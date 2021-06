Vous avez vu Harshaali Malhotra dans le rôle du petit Munni dans « Bajrangi Bhaijaan » aux côtés de la superstar Salman Khan. Mais cette jolie petite fille est devenue une belle adolescente. Harshaali a maintenant parlé de sa relation avec son acteur préféré, Salman Khan.

En parlant à ETimes, Harshaali a déclaré: «Je parle à Salman Khan le jour de son anniversaire et les jours de festival. Il est normalement très occupé, donc je ne peux pas continuer à le déranger.

Harshaali a également rappelé ses jours après le tournage de ‘Bajrangi Bhaijaan’ et a déclaré: « J’avais l’habitude de jouer à des jeux avec l’oncle Salman sur un téléphone portable. L’oncle Salman jouait au tennis de table avec moi à Karjat. J’avais l’habitude de m’asseoir sur Kabir (Khan ) les genoux de l’oncle et jouer à des jeux de Barbie. La tante Kareena (Kapoor Khan) était occupée à tirer et n’a donc pas eu le temps de jouer avec elle. »

Harshaali a également admis ne pas avoir vu la récente sortie de Salman, Radhe: Your Most Wanted Bhai, car elle était occupée par des « projets scolaires » et des « devoirs ».

Lorsqu’on lui a demandé quels sont ses acteurs préférés à part Salman, elle a nommé Akshay Kumar et Ranveer Singh tandis que ses actrices préférées sont Kareena Kapoor Khan, Deepika Padukone et Katrina Kaif.

Dernièrement, la jeune fille de 13 ans a partagé ses vidéos et ses photos sur son Instagram. Elle révèle que c’est sa mère qui gère ses réseaux sociaux et pas elle.

Harshaali déclare que tout le monde sait qu’elle veut devenir actrice, mais elle n’ignorerait pas ses études pour cela. Alors, a-t-elle reçu des offres de films après « Bajrangi Bhaijaan » ?

Elle répond : « J’ai reçu de nombreuses offres, même de l’industrie cinématographique du Sud et du Pendjabi. Mais je veux maintenant un rôle aussi grand que Munni.

Sur le plan du travail, Harshaali sera ensuite vu dans ‘Nastik’, vedette d’Arjun Rampal-Meera Chopra.