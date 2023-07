Harshaali Malhotra, la co-vedette de Bajrangi Bhaijaan de Salman Khan, a pris un cliché dans la ville ; les fans ne peuvent s’empêcher de la comparer avec CETTE beauté télévisée [watch]

Salman Khan a lancé de nombreuses actrices. Et aussi quelques enfants artistes. De toutes les beautés qu’il a lancées, Harshaali Malhotra alias Munni depuis Bajrangi Bhaijaan est immensément populaire même maintenant. Harshaali a grandi et est devenue plus belle. Le jeune a récemment été pris en photo dans la ville et a de nouveau attiré l’attention de tout le monde. Sa simplicité et son beau sourire ont conquis le cœur de tout le monde. Et les fans ne peuvent s’empêcher de la comparer à une magnifique beauté de la télévision. Oui, tu l’as bien lu.

Harshaali Malhotra attire l’attention

Harshaali Malhotra alias Munni de la renommée de Bajrangi Bhaijaan a été photographié devant un cours de danse dans la ville la plus haute. L’enfant artiste apprend la danse classique indienne depuis un certain temps maintenant. Harshaali portait une kurta violette et des leggings. Elle a noué ses cheveux en queue de cheval. Harshaali était tout sourire pour les photographes qui l’ont chaleureusement accueillie. Il ne semble pas que tant d’années se soient écoulées depuis la sortie de la vedette de Salman Khan, Bajrangi Bhaijaan. La lueur de Harshaali a laissé tout le monde sans voix. Sa vidéo devient virale dans Entertainment News.

Regardez la vidéo de la co-vedette de Salman Khan Harshaali ici :

Les internautes ont comparé Harshaali à la beauté de la télévision

En voyant le look simple de Harshaali Malhotra, les fans se sont souvenus de Bade Achhe Lagte Hain 3 beauté Disha Parmar. Oui, tu l’as bien lu. Les fans disent qu’elle est la version la plus mignonne de Disha, une version plus jeune de Disha. Eh bien, il y a certaines similitudes en effet. Ils sont tous les deux magnifiques et ont de grands yeux ronds. Disha Parmar est l’une des stars de la télévision TOP dans le pays. Elle gagne des cœurs en tant que Priya dans Bade Achhe Lagte Hain 3. Vérifiez les commentaires de comparaison ici :

Harshaali Malhotra a joué dans Bajrangi Bhaijaan et Laut Aao Trisha, une émission télévisée. Mais par la suite, elle est restée à l’écart du théâtre et s’est concentrée sur ses études. Harshaali est très active sur les réseaux sociaux et adore partager ses vidéos de danse. Il y a quelques mois, elle a fait une rare apparition publique lors de la projection de Salaam Venky avec Kajol et Vishal Jethwa.

D’autre part, Disha Parmar est enceinte de son premier enfant. Elle attend un enfant avec son mari Rahul Vaidya. L’actrice et la chanteuse célèbrent leur 2e anniversaire de mariage à Goa avec des amis en ce moment. Disha semble avoir pris une courte pause de son émission de télévision pour célébrer l’occasion.