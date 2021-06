La co-vedette de « Bajrangi Bhaijaan » de Salman Khan, Harshaali Malhotra, bénéficie d’un grand nombre de fans sur Instagram. L’enfant acteur a conquis les cœurs avec son look mignon et sa performance incroyable avec le film. Récemment, Harshaali a fait la tendance actuelle « hier et maintenant » sur Instagram et a de nouveau courtisé les cœurs.

Dans la bobine Instagram, Harshaali a d’abord posté une photo d’elle en tant que bébé, dans laquelle on peut la voir vêtue d’un pull orange, avec une barrette assortie. Sur la photo suivante, Harshaali a posté une photo récente dans laquelle elle est vêtue d’un lehenga bleu poudre et blanc, absolument magnifique.

« Bébé et maintenant….#babyandme #babyandnow #reelsfun #instareels #reelsinstagram #harshaalians #harshaaliholics #prettyme #beauty #fun #enjoy »,

Les fans ont versé de l’amour sur le post de Harshaali et ont salué sa transformation. La section des commentaires était pleine d’emojis de cœur, d’amour et de feu. Se référant à son personnage de « Bajrang Bhaijaan, un utilisateur a écrit », « Nice munni », tandis qu’un autre utilisateur a commenté: « Toujours la même gentillesse ».

Harshaali est connue pour son rôle de Munni ou Shahida dans le film « Bajrangi Bhaijaan » de 2015. Elle a essayé le personnage d’une pakistanaise muette qui se perd en Inde.

Le film de comédie dramatique réalisé et écrit par Kabir Khan et produit par Salman Khan et Rockline Venkatesh mettait également en vedette Salman, Kareena Kapoor Khan et Nawazuddin Siddiqui dans les rôles principaux. Le film a été largement acclamé par la critique et a été un succès commercial au box-office, rapportant 969 crores de roupies dans le monde. Harshaali sera ensuite vu dans « Nastik » avec Arjun Rampal Meera Chopra.