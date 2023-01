Harsha Goenka accepte

Harsh Goenka, le président du groupe RPG qui fait souvent la une des journaux pour ses mises à jour influentes sur les réseaux sociaux, a maintenant prêché à ses partisans l’importance de la désintoxication numérique. L’industriel a été impressionné en regardant l’un des derniers épisodes de The Kapil Sharma Show, qui a été honoré par l’ancien ingénieur devenu coach de style de vie et conférencier motivateur, Gaur Gopal Das. Au cours de l’épisode, le célèbre YouTuber et influenceur a donné une touche moderne au jeûne traditionnel en introduisant le concept de jeûne numérique que le président du RPG considère désormais comme « l’upvaas » le plus important de nos jours. »

Dans l’extrait de l’épisode partagé par Goenka, on peut voir le coach de style de vie demander à la foule s’ils ont déjà jeûné auparavant. “Aap mein se kitne logo ne upvaas kiya hai ? Dharmik upvaas. Kisne Roza kiya hai, kisne Janmashtami, Navrati ki hai, kisine paryushan kia hai (Combien d’entre vous pratiquent le jeûne religieux, que ce soit Roza, Janmashtami, Navrati ou Paryushan) ? »

Après avoir posé la question, Gaur Gopal Das a conseillé une méthode de jeûne importante pour 2023, « Dekhiye mein aapko ek baat batau, aapka agar 2023 mein upvaas karna hai toh ek din bina smart phone ke, bina Instagram ke, bina Whatsapp ke, bina Facebook ke, bina LinkedIn ke, bina Twitter ke, bina Snapchat ke, bina Google ke, bina Tinder ke, ek din aisa upvaas karke dikhaiye (Laissez-moi vous suggérer quelque chose, si vous souhaitez jeûner en 2023, veuillez opter pour rester sans smartphone , Instagram, Whatsapp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Google et Tinder. Seulement pour une journée).

Tout en concluant le sujet de sa méthode de jeûne numérique, le conférencier motivateur, dans un jibe effronté, dit : « Khuda niche utar ke aayega, bolega bas kar pagle rulayega kya (Si vous parvenez à le faire pendant une journée, le seigneur descendra sur le Terre pour te louer). Regardez la vidéo ici :

Le clip partagé par l’industriel mardi a recueilli plus de deux lakh vues et plus de quatre mille likes sur le site de micro-blogging. En plus de cela, il a également amassé un barrage de réponses effrontées de Twitteratis. Un utilisateur a écrit : « J’adore. Gagner le courage de faire de tels upvaas. Souhaite moi bonne chance.”

Aimer ça. Gagner du courage pour faire de tels upvaas 😂Souhaitez-moi bonne chance 🤣— Ashish Gupta (@ashish676809) 10 janvier 2023

Un autre a commenté: “Oui, il a raison, nous avons besoin d’une cure de désintoxication numérique de temps en temps.”

Oui, il a raison, nous avons besoin d’une cure de désintoxication numérique de temps en temps !— Shailja Agarwal (@MOTS__UK) 10 janvier 2023

Un autre a ajouté: “L’ironie est que nous le regardons sur notre smartphone.”

L’ironie est que nous le regardons sur smartphone— NIKHIL (@nikhil_smp) 10 janvier 2023

Un utilisateur a rejoint, “Pour voir cela, je dois ouvrir Twitter. Quelle vie!”

Pour voir ça, je dois ouvrir twitter.. Quelle vie !!— santosh jr (@ santoshjr9) 10 janvier 2023

Souhaitez-vous essayer ce jeûne numérique ?

