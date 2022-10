Harsha Bharathakoti devient l’unique leader des échecs continentaux asiatiques

Harsha Bharathakoti, tête de série 12e, a poursuivi sa belle forme et l’a mise sur le maître international Koustav Chatterjee pour s’emparer de la seule tête avec quatre points et demi à la fin des matchs du cinquième tour du championnat continental asiatique d’échecs au Leela. Ambiance Convention Hotel ici.

Jouant avec des pièces blanches, Harsha a exercé une pression sur son rival pour s’assurer un avantage au milieu du match pour engranger le point complet après 49 coups. Un groupe de sept grands maîtres, dont la tête de série R. Praggnanandhaa, est maintenant à la traîne du leader d’un demi-point. Praggnanandhaa a partagé le point avec Leon Luke Mendonca, tandis que les autres dirigeants du jour au lendemain, Maksat Atabayev Maksat du Turkménistan et Karthikeyan Murali, ont signé le traité de paix.

Sethuraman SP, B. Adhiban et Vokhidov Shamsiddin d’Ouzbékistan donnent compagnie à Praggnanandhaa, Karthikeyan Murali, Leon Luke Mendonca et Atabayev sur le tableau des points avec des victoires catégoriques au cinquième tour contre Raja Rithvik, Sammed Jaykumar Shete et Sanket Chakravarty, respectivement.

Dans le match crucial du sixième tour lundi, Praggnanandhaa affrontera le leader Harsha avec des pièces noires, tandis que Mendonca est jumelé contre Sethuraman, Adhiban affronte Karthikeyan Murali et Shamsiddin est jumelé contre Atabayev.

Pendant ce temps, dans la section féminine, les femmes Grandmasters Nandhidhaa PV et Priyanka Nutakki ont remporté des victoires sur Thi Kim Phung Vo du Vietnam et Soumya Swaminathan, respectivement pour devenir co-leaders avec quatre points et demi.

Jouant le côté blanc du jeu de la Défense française, Nandhidhaa a dominé sa rivale vietnamienne tout au long pour obtenir un point complet après 87 coups, tandis que Priyanka a fait un sacrifice d’échange pour utiliser son combo double fou pour anéantir sa rivale International Master en seulement 30 coups.

Résultats importants Round-5 : R. Praggnanandhaa (4) a fait match nul avec Leon Luke Mendonca (4); Maksat Atabayev du Turkménistan (4) a fait match nul avec Karthikeyan Murali (4) ; Harsha Bharathakoti (4,5) a battu Koustav Chatterjee (3,5) ; Narayanan SL (3,5) a fait match nul avec Shyam Sundar M (3,5) ; Sethuraman SP (4) a battu Raja Rithvik R (3); Aravindh Chithambaram (3,5) a fait match nul avec Saparmyrat Atabayev du Turkménistan (3,5) ; Adhiban B (4) a battu Sameed Jaykumar Shete (3); Sanket Chakravarty (3) a perdu contre Shamsiddin Vokhidov d’Ouzbékistan (4); Viani Antonio Dcunha (3,5) a fait match nul avec Abhimanyu Puranik (3) ; Rinat Jumabayev du Kazakhstan (3,5) a battu Bilguun Sumiya de Mongolie (2,5); Mitrabha Guha (2,5) a perdu contre Pranav V (3,5) ; Aditya Samant (3) a fait match nul avec Sankalp Gupta (3) ; Urazayev Arystanbek du Kazakhstan (3,5) a battu Pranav Anand (2,5); Yusup Atabayev du Turkménistan (2,5) a perdu contre Ayush Sharma (3,5) ; Ajay Karthikeyan (3) a fait match nul avec Shyaamnikhil P (3).

5e ronde femmes : Nandhidhaa PV (4,5) a battu Vo Thi Kim Phung du Vietnam (3,5); Soumya Swaminathan (3,5) a perdu contre Priyanka Nutakki (4,5) ; Nilufar Yakubbaeva d’Ouzbékistan (4) a battu Saina Salonique (3); Mary Ann Gomes (3,5) a battu WIM Rakshitta Ravi (3); Tania Sachdev (3) a fait match nul avec Thi Mai Hung Nguyen du Vietnam (3); Liya Kurmangaliyeva du Kazakhstan (2,5) a perdu contre Padmini Rout (3,5); Xeniya Balabayeva du Kazakhstan (3) a fait match nul avec Vantika Agrawal (3); Sakshi Chitlange (2,5) a perdu contre Divya Deshmukh (3,5) ; Cholleti Sahajasri (3,5) a battu Parnali S Dharia (2,5) ; Varshini V (3) a fait match nul avec Amina Kairbekova du Kazakhstan (3).

