Harsh Varrdhan Kapoor a été critiqué pour sa vision « sourde » du port de fausses baskets, disent les internautes « bilkul apni behan vaale… »

Harsh Varrdhan Kapoor est critiqué pour sa vision « sourde » du port de fausses baskets.

Le fils et acteur d’Anil Kapoor, Harsh Varrdhan Kapoor, a récemment partagé un message sur le fait de ne pas porter de fausses baskets et a été critiqué pour son attitude sourde. Les internautes ont critiqué l’acteur pour son message.

Lundi, Harsh Varrdhan Kapoor s’est rendu sur son Instagram et a demandé à ses abonnés d’arrêter de porter de fausses baskets et a déclaré : « Je ne sais pas qui a besoin d’entendre ça, mais s’il vous plaît, arrêtez de porter de fausses baskets si vous avez un budget faible/modéré, il y en a beaucoup. d’excellentes options. Converse vans basic air force s etc Si quelqu’un vous offre un cadeau et qu’il s’avère inauthentique, vous pouvez le transmettre à quelqu’un d’autre qui ne sait pas ce qu’il est et serait heureux de le porter .. mais si vous achetez le vôtre veuillez faire preuve de diligence raisonnable. achetez auprès de vendeurs de confiance.. »

Il a en outre écrit : « J’espère aussi vraiment que davantage de garçons/hommes examineront la façon dont ils s’habillent et investiront bien dans ce qu’ils portent. encore une fois, il n’est pas nécessaire que ce soit des tonnes et des tonnes d’options bon marché. mais cela ne sert à rien de porter une paire de chaussures vraiment chères si vous ne savez pas comment assembler le reste. C’est censé dire quelque chose sur vous, vos goûts et préférences…. il y a des informations partout et l’accès ne sois pas paresseux…. examinez-le et apprenez que cela peut être très amusant. Lorsque nous parlons de culture, qu’il s’agisse de la culture des baskets ou de la rue, peu importe, il ne s’agit pas d’influence, mais de votre propre individualité et de la façon dont vos tenues et vos choix parlent pour vous et de ce qu’ils représentent.

Les internautes ont critiqué l’acteur pour son attitude sourde sur Twitter. L’un des commentaires lisait : les frères et sœurs Kapoor ne déçoivent jamais. Un autre a écrit : « iske toh masle hi alag hai ». Un autre utilisateur a commenté : « Anil Kapoor ke baad koi pasand nahi aaya inke khaandan mai (n’aimait personne dans sa famille après Anil Kapoor). Un autre utilisateur a écrit : « Le monde différent des riches ». Un autre a écrit : « Je ne sais pas que vous avez besoin d’entendre ça… Absolument personne. Il aurait dû le garder pour lui. Un autre commentaire disait : « Il y a des gens qui sont sourds à la réalité, et puis il y a les enfants d’Anil Kapoor. »

Harsh Varrdhan Kapoor est le fils d’Anil Kapoor et le frère de Sonam Kapoor. Il a fait ses débuts avec le film Mirzya réalisé par Rakesh Omprakash Mehra. L’acteur a été vu pour la dernière fois dans le film Thar sorti sur Netflix en 2022.