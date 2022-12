Harsh Goenka veut que le Père Noël lui offre un “gros compte bancaire” et un “corps maigre” pour le Nouvel An

Avez-vous déjà écrit des notes et des lettres au Père Noël ? En tant qu’enfants, c’était la partie la plus excitante des traditions de Noël. Les enfants écrivent les souhaits et les cadeaux qu’ils veulent que le Père Noël leur accorde pour l’année à venir. Et laissez-nous vous dire que les adultes ne sont pas différents. Par exemple, le président du groupe RPG, Harsh Goenka, a fait un vœu au Père Noël en lui demandant un “gros compte bancaire” et un “corps maigre”. Relatable beaucoup? Le magnat des affaires a tweeté une photo de son souhait de Noël avec une légende indiquant “Mon souhait du Père Noël”. Le message comportait un message effronté, qui était brodé sur un tissu. “Cher Père Noël, tout ce que je veux, c’est un gros compte en banque et un corps maigre. S’il vous plaît, ne mélangez plus comme l’année dernière », lit-on.

Jusqu’à présent, le tweet a recueilli plus de 4 000 likes. Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi au tweet hilarant et ont même partagé leurs listes de souhaits pour le Père Noël.

“Mon souhait… Pas de père Noël parenté… Seulement des parents partagés…”, a déclaré un utilisateur.

Un autre a écrit: «J’ai un corps maigre mais je dois m’entraîner pour un gros compte bancaire. Allons-nous échanger nos souhaits monsieur? Donnons une pause au Père Noël cette année… il doit être occupé à réaliser les souhaits des autres.

Beaucoup ont estimé que le Père Noël était occupé à mélanger les souhaits ces dernières années. L’un des utilisateurs du site de microblogging a déclaré: “Le Père Noël mélange les choses depuis plusieurs années maintenant.”

«Sérieusement, il mélange cela dans ma vie depuis près de 40 ans et plus. Cette année, croisons les doigts », a tweeté un autre.

Un utilisateur a même proposé de réaliser le deuxième souhait de Harsh Goenka. Mais il y a une condition, dit-il, “Je peux réaliser votre 2e souhait et vous devriez me transférer votre 1er souhait.”

Quel est votre souhait pour ce Noël ?

