Harsh Goenka tweete sur la nourriture 5 étoiles servie dans la prison de l’UP, appelée pour “diffusion de fausses nouvelles”

Les autorités d’une prison de l’UP offrent une expérience Michelin à ses détenus. Il y a quelques jours, la prison de district de Fatehgarh a fait la une des journaux, lorsque leur nourriture – qui est servie à plus de 1 100 détenus – a reçu une note cinq étoiles de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). Bien que la restauration savoureuse de la nourriture dans la prison de Fatehgarh ait reçu des critiques mitigées, l’industriel Harsh Goenka s’est prononcé en sa faveur. Partageant des aperçus des délicieux repas – l’un servi dans une feuille de bananier, tandis que les deux autres dans un grand thali – le magnat des affaires a déclaré que « enfin, quelqu’un reconnaît que les prisonniers sont aussi des êtres humains ».

Dans son tweet, Harsh Goenka a écrit : « Si vous aimez cette nourriture, vous devrez travailler très dur pour l’obtenir. Il est disponible dans la prison de Fatehgarh pour les détenus. Enfin, quelqu’un reconnaît que les détenus sont aussi des êtres humains.

L’un des utilisateurs de Twitter n’a pas tardé à souligner qu’il n’y a qu’en Inde que les détenus reçoivent de la bonne nourriture, tandis que le personnel de police reçoit de la “nourriture dégoûtante”. Cette remarque est intervenue dans le contexte de la vidéo virale d’un policier, en poste dans le district de Firozabad de l’UP. Identifié comme Manoj Kumar, le flic a été vu en train de pleurer sur la mauvaise qualité de la nourriture qui leur était servie.

Il n’arrive qu’en Inde que les détenus de la prison reçoivent une si bonne nourriture et que le personnel de police reçoit la nourriture la plus dégoûtante. https://t.co/CtpNv8eukf – Dr Ketan Gandhi (@DrKetan) 5 septembre 2022

Certains utilisateurs ont apprécié le « geste merveilleux » des autorités de la prison de Fatehgarh.

C’est un geste merveilleux des autorités de la prison de Fatehgarh. Grandement apprécié. — Pankaj Kumar Saraogi (@Pkkumar1971) 5 septembre 2022

Une section des Twitteratis a complètement rejeté la nouvelle, la qualifiant de «fausse». Ils ont critiqué Goenka pour avoir diffusé de fausses nouvelles et l’ont en outre exhorté à supprimer le tweet immédiatement.

Je ne crois pas que ce soit vrai ! Absolument pas… Quelqu’un qui vous l’envoie gagne du terrain sur les réseaux sociaux en induisant les autres en erreur. Les prisons indiennes sont principalement gérées dans des conditions sous-humaines, à l’exception de quelques-unes destinées aux stars et à la classe politique. Cette nourriture peut-être pour un tel politicien en prison. – SHANKAR CHATTERJEE (@shankc0402) 5 septembre 2022

thali plaqué argent? vaisselle en porcelaine? feuille de bananier à fatehgarh? quelqu’un t’a trompé ?! — mj 🇮🇳 (@monalchirps) 5 septembre 2022

Tenir un poste responsable, pourquoi devez-vous diffuser de fausses nouvelles pour attirer l’attention des gens ? Veuillez vérifier ou au moins vérifier avec d’autres sources avant de publier. Alors que certains de vos tweets sont sympathiques, certains sont loin de ça – Vikash R (@vikashr01) 6 septembre 2022

Pendant ce temps, le certificat FSSAI remis à la prison de Fatehgarh se lit comme suit : “District Jail Fatehgarh, Farrukhabad est certifié Eat Right CAMPUS conformément aux directives établies par la Food Safety and Standards Authority of India.” Il est également accompagné d’un classement 5 étoiles. La validité du certificat FSSAI est jusqu’au 18 août 2024.

