Harsh Goenka se moque des patrons d’entreprise d’une manière “ poilue ”, la vidéo inspire des réactions comiques

L’industriel Harsh Goenka attire énormément sur Twitter pour partager du contenu intéressant, qu’il s’agisse de leçons de vie ou de mèmes. Cette fois, le président du groupe RPG a publié une vidéo parodique hilarante d’une réunion d’entreprise mettant en vedette un petit toutou. Le faux clip a été utilisé pour se moquer des patrons impolis en mettant en valeur le petit chien assis à la place du patron. Le clip commence à l’intérieur de la salle de réunion alors que la caméra effectue un panoramique pour montrer un certain nombre d’employés écoutant patiemment leur petit patron. Pendant ce temps, le toutou aboie sur les employés en claquant continuellement le contenu posé sur la table.

Les participants à la réunion ne bougent pas d’un poil ou n’essaient pas de déranger leur petit patron. À la fin, le chien sort de la salle de réunion et entre dans un bureau adjacent. Il prend rapidement le siège du propriétaire et fait semblant d’être occupé à travailler sur l’ordinateur portable posé sur la table de la cabine. « Le patron d’un bureau d’entreprise. Convenu?” a demandé Harsh Goenka en partageant la vidéo amusante via Twitter

Regardez la vidéo ici :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a quitté Internet par fractions. Cependant, il y avait une section d’utilisateurs de Twitter, qui ne semblaient pas d’accord avec l’interprétation hilarante des patrons de Goenka.

Un utilisateur qui semble être un amoureux des animaux a écrit : “Si mon patron est aussi mignon et magnifique, je travaillerais gratuitement.”

Si mon patron est aussi mignon et magnifique, je travaillerais gratuitement 😍— eshwar rachakonda (@eshwar_rk) 28 novembre 2022

Un autre s’est moqué de Goenka et a commenté: “Comme vous êtes humble de l’admettre.”

Comme tu es humble de l’admettre. 😜🤣😝😂— Marc Japhet (@MarcJaphetINC) 29 novembre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur qui n’était pas d’accord avec la parodie a exprimé: «Pas d’accord. Les patrons transmettent les messages nécessaires à l’organisation et peuvent avoir un style différent pour communiquer. Ceux qui n’approuvent pas l’opinion diffusent leur version de manière dramatique.

Pas d’accord. Les patrons transmettent le message nécessaire à l’organisation et peuvent avoir différents styles de communication. Ceux qui n’approuvent pas l’opinion diffusent leur version de manière dramatique. – Anil Seth (@ AnilSet11541728) 28 novembre 2022

Un autre a rejoint, “Pas toujours vrai. Les gens ont aussi de bons patrons.

Pas toujours vrai. Les gens ont aussi de bons patrons, comme moi.— yogendra singh (@pen2yogi) 29 novembre 2022

Le clip viral a amassé plus de 1,5 lakh vues et plus d’un millier de likes sur le site de micro-blogging.

Que pensez-vous du petit patron ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici