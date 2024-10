Harsh Goenka publie une photo du scooter électrique Ola avec la légende « Kamra » après la conversation en ligne de Kunal Kamra Bhavish Aggarwal Spat

Bhavish Aggarwal et Kunal Kamra se sont livrés à une vive dispute la semaine dernière

New Delhi:

Le président du groupe RPG, Harsh Goenka, a fouillé mardi le PDG d’Ola, Bhavish Aggarwal, à propos de sa récente dispute avec le comédien Kunal Kamra. S’appuyant sur son compte X officiel, M. Goenka a déclaré qu’il utilisait son Ola s’il devait se déplacer d’une « kamra » (pièce) à une autre.

« Si je dois parcourir de courtes distances, je veux dire d’un ‘kamra’ à un autre, j’utilise mon Ola », a-t-il écrit, en taguant M. Aggarwal et une photo de lui assis sur un véhicule électrique Ola.

Si je dois parcourir de courtes distances, je veux dire d’une « kamra » à une autre, j’utilise mon Ola @bhashpic.twitter.com/wujahVCzR1 – Goenka dure (@hvgoenka) 8 octobre 2024

Sa mention « kamra » était une référence apparente au nom de famille du comédien, qui s’est engagé la semaine dernière dans une vive dispute avec M. Aggarwal au sujet de la situation des centres de services d’Ola.

La dispute a commencé lorsque M. Kamra a consulté son compte X officiel et publié une image montrant un grand nombre de scooters électriques garés dans un centre de service Ola.

« Les consommateurs indiens ont-ils une voix ? Le méritent-ils ? Les deux-roues sont la bouée de sauvetage de nombreux travailleurs journaliers… Quiconque a un problème avec Ola Electric laisse votre histoire ci-dessous en marquant tout… », a-t-il écrit.

Dans un autre message, il a répondu à un utilisateur qui disait qu’Ola avait un « service pathétique ».

« Le pire, c’est que le leader n’a pas de réponse », a déclaré M. Kamra.

Son message a cependant irrité Bhavish Aggarwal, qui a déclaré qu’il s’agissait d’un « tweet payant » et a demandé à M. Kamra de « venir les aider ».

« Puisque Kunal Kamra vous tient tant à cœur, venez nous aider ! Je paierai même plus que ce que vous avez gagné pour ce tweet payant ou pour votre carrière de comédien raté. Ou bien restez tranquille et laissez-nous nous concentrer sur la résolution des problèmes pour le vrai. Nous développons rapidement le réseau de services et les retards seront bientôt résorbés », a écrit le patron d’Ola sur X.

Puisque tu t’en soucies tellement @kunalkamra88venez nous aider ! Je paierai même plus que ce que vous avez gagné pour ce tweet payant ou pour votre carrière de comédien ratée. Ou bien restons tranquilles et concentrons-nous sur la résolution des problèmes des vrais clients. Nous développons rapidement notre réseau de services et nous éliminons les arriérés… https://t.co/ZQ4nmqjx5q – Bhavish Aggarwal (@bhash) 6 octobre 2024

M. Kamra a ensuite répondu au message de M. Aggarwal.

« Tweet payé, carrière de comédien ratée et asseyez-vous tranquillement. Homme d’affaires indien à son humble meilleur… Si vous pouvez prouver que je suis payé pour le tweet ou toute autre chose que j’ai dû dire contre des entreprises privées, je supprimerai tous les réseaux sociaux. médias et rester assis tranquillement pour toujours », a-t-il déclaré.

Il a également tagué un extrait de son numéro de stand-up l’année dernière. « Sur ma carrière ratée de comédien, voici un extrait de l’année dernière où j’ai surpris un public… Tout le reste, vous êtes arrogant, de mauvaise qualité, connard. »

Sur ma carrière ratée de comédien, voici un extrait de l’année dernière où j’ai surpris un public et fait la première partie de Grover…

Tout ce que tu es arrogant, de mauvaise qualité, connard @bhashpic.twitter.com/e7bQzVcCrT -Kunal Kamra (@kunalkamra88) 6 octobre 2024

En réponse à son tweet, M. Aggarwal a de nouveau demandé à M. Kamra de se rendre dans un centre de service Ola.

« Chot lagi ? Dard hua ? (Est-ce que ça a fait mal) Aaja (viens au) centre de service. Bahut kaam hai (Nous avons beaucoup de travail). Je paierai mieux que vos émissions de flop ne vous paient. Montrez à votre public à quel point vous êtes vraiment attention et si vous n’êtes que de l’essence », a-t-il déclaré.

Kunal Kamra a ensuite demandé à M. Aggarwal d’accorder un « remboursement total » à toute personne souhaitant restituer son Ola EV et qui l’a acheté au cours des quatre derniers mois.

« Je n’ai pas besoin de votre argent. Les personnes qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail ont besoin de votre responsabilité. Montrez à vos clients que vous vous souciez vraiment de vous », a-t-il écrit.

En réponse à son message, le PDG d’Ola a déclaré qu’ils disposaient de « suffisamment de programmes » pour leurs clients s’ils étaient confrontés à des retards de service.

Nous avons suffisamment de programmes pour nos clients s’ils sont confrontés à des retards de service. Si vous étiez un vrai, vous l’auriez su. Encore une fois, n’essayez pas de vous en sortir. Venez faire du vrai travail plutôt que des critiques en fauteuil. https://t.co/HFFKgsl7d9 – Bhavish Aggarwal (@bhash) 6 octobre 2024

« Si vous étiez un vrai citoyen, vous l’auriez su. Encore une fois, n’essayez pas de vous retirer. Venez faire du vrai travail plutôt que des critiques de salon », a-t-il ajouté.

Ola Electric reçoit un avis de justification

L’Autorité centrale de protection des consommateurs a émis un avis de justification à Ola Electric pour violation présumée des droits des consommateurs, publicité trompeuse et pratiques commerciales déloyales, selon un dossier réglementaire de l’entreprise. La société a reçu l’avis de justification par courrier électronique le 7 octobre 2024, indique-t-elle dans le dossier.

L’avis de justification a été émis par « l’Autorité centrale de protection des consommateurs (CCPA) pour violation présumée des droits des consommateurs, publicité trompeuse et pratiques commerciales déloyales », ajoute-t-il.

Les actions d’Ola Electric Mobility ont plongé lundi de plus de 8 %, en baisse de 43 % par rapport à leur pic post-cotation, alors que les plaintes concernant son deux-roues électrique phare continuaient d’inonder les médias sociaux. Il s’agissait de la troisième séance consécutive que le fabricant de véhicules électriques déclinait.

Ola Electric, qui a fait ses débuts en bourse il y a environ deux mois, a vendu 23 965 véhicules en septembre, enregistrant une baisse mensuelle pour le deuxième mois consécutif.

Ses ventes en baisse d’un mois à l’autre ont vu sa part de marché diminuer pendant cinq mois consécutifs à 27 % en septembre, contre plus de 50 % en avril, selon les données.

La baisse des ventes intervient alors que des dizaines de scooters électriques phares de la série S1 d’Ola Electric seraient confrontés à des problèmes tels que des dysfonctionnements matériels et des logiciels défectueux.