Harsh Goenka plaisante sur le fait d’être assis à l’écart de sa femme dans le vol IndiGo, la compagnie aérienne répond

Harsh Goenka a un sens de l’humour plein d’esprit. Ses tweets quittent souvent Internet en points de suture. Cette fois, son message a invité les compagnies aériennes IndiGo à se joindre à la fête. Goenka a partagé une pseudo-conversation entre un membre du personnel d’Indigo Airlines et lui-même. Où le personnel l’informe que puisque les vols sont complets, ils ne pourraient pas allouer ses sièges et ceux de sa femme ensemble. Il sera donc en 1A et sa femme devra être en siège 47B. À quoi, a-t-il répondu s’il devait payer un supplément pour le service ?

Naturellement, IndiGo a profité de l’occasion pour remercier le président d’avoir bien ri et lui faire savoir que cela fait partie de la raison pour laquelle IndiGo a le service de sélection des sièges préférés. Dans un autre tweet, ils ont ajouté: «Aussi, pas de 47B sur IndiGo pour le moment, mais nous comprenons totalement l’étendue de l’imagination. Au plaisir de vous accueillir bientôt tous les deux à bord. ~TeamIndiGo 2/2″ Jetez un œil à l’échange ici :

De plus, pas de 47B sur IndiGo pour le moment, mais nous comprenons totalement l’étendue de l’imagination. Au plaisir de vous accueillir bientôt tous les deux à bord. ~TeamIndiGo 2/2— IndiGo (@IndiGo6E) 17 novembre 2022

Ce n’est pas seulement IndiGo qui a laissé tomber une réponse au président. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont pris sur eux de compléter la pseudo-conversation. Un utilisateur de Twitter a écrit : “Réponse du personnel de la compagnie aérienne : Non monsieur, votre femme a déjà payé pour ça.”

Réponse du personnel de la compagnie aérienne ; Non monsieur, votre femme a déjà payé pour ça.— Kedia Pawan (@KediaPawankedia) 17 novembre 2022

Cependant, quelques autres avaient des observations différentes à faire. “On dirait que Mme Goenka n’est pas sur Twitter”, a lu un autre commentaire.

On dirait que Mme Goenka n’est pas sur Twitter 🤔🤔— MandyVed (@Unsubtle_Mandy) 17 novembre 2022

“Juste curieux, est-ce que ces tweets vous causent des ennuis chez vous?” a demandé un troisième utilisateur.

Pendant ce temps, IndiGo a commencé mardi ses opérations de fret en route vers Delhi et Mumbai. Son avion cargo A321 a été totalement transformé d’un avion de passagers à une configuration entièrement cargo, a annoncé IndiGo dans un communiqué de presse. Il sera utilisé pour transporter des marchandises générales et de commerce électronique. À ses débuts, l’avion transportait une charge utile d’environ 20 tonnes sur chaque étape, c’est-à-dire de Delhi à Mumbai et retour. Sur son site officiel, il a été annoncé que ce nouvel ajout à IndiGo, nommé CarGo, reliera bientôt l’Inde à la Chine et au Moyen-Orient.

