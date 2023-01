Harsh Goenka partage une vue imprenable sur le matin et c’est un rêve

Alors que les températures baissent dans diverses parties du monde, des images de régions enneigées circulent sur Internet. Parmi les nombreux, l’industriel Harsh Goenka a posté une vidéo de la vue imprenable du matin depuis sa fenêtre. “Quand je me suis réveillé le matin et que j’ai vu de ma chambre le soleil briller comme par magie sur une couverture de neige blanche et propre”, a écrit Goenka dans la légende.

La vidéo offre un aperçu du magnifique paysage avec des bâtiments recouverts de neige, des voitures, des bancs, des terrains, des arbres, des montagnes et bien plus encore. La vidéo montre également à quel point le ciel est magnifique et dégagé

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 120 000 vues ainsi que les réactions des utilisateurs des médias sociaux bouleversés par la beauté de la nature. L’un des utilisateurs a écrit : « Monsieur, ne regardez pas seulement par la fenêtre. Sortez et ensuite voyez et ressentez la nature ».

« Quelle belle vue ! Mystique et magique », a commenté un autre.

Un utilisateur intrigué des médias sociaux a demandé à l’industriel si l’endroit était en Inde ou à l’étranger.

« Cet endroit est-il situé en Inde ? Si c’est en Inde, tant mieux, car de nombreuses stations balnéaires européennes ferment leurs portes. Comme à cause du réchauffement climatique, les chutes de neige ne sont pas si importantes. Belle vue”.

Avec un clip similaire, le ministère des Chemins de fer a une vue imprenable sur un train roulant à toute vitesse sur des voies enneigées au Jammu-et-Cachemire. Dans le clip, tout est recouvert d’une couverture de neige blanche et on voit un train traverser une vallée du Cachemire. “Une vue pittoresque du train traversant la vallée enneigée de Banihal à Badgam, Jammu & Kashmir”, lit-on dans la légende publiée avec la vidéo.

Le tweet a recueilli plus de 373 000 vues et compte toujours.

La vague de froid s’est emparée du nord, du nord-ouest et du centre de l’Inde. Le Département météorologique indien (IMD) a émis une alerte rouge et jaune dans plusieurs régions du pays le mardi 10 janvier. Une condition de “journée froide à journée très froide” était prévue dans certaines parties de l’Uttar Pradesh, du Pendjab, de l’Haryana, de Chandigarh et de Uttarakhand par IMD. La vague de froid devrait se poursuivre pendant quelques jours, avec des températures descendant jusqu’à 4 à 5 degrés même dans les plaines du nord de l’Inde.

