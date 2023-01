Harsh Goenka partage une vidéo sur les « 4 clés du bonheur »

Le président du groupe RPG, Harsh Goenka, a publié une vidéo expliquant les clés du bonheur, et c’est un incontournable. L’industriel a partagé un court extrait du podcast de Jay Shetty avec l’influenceur des médias sociaux Jaspreet Singh. Le clip commence par Jaspreet révélant que si l’on veut vivre une vie heureuse et épanouie, il faut être en bonne santé sous 4 aspects. Révélant les clés du bonheur, il déclare : « Tout d’abord, il faut être en bonne forme physique. Deuxièmement, vous devez être en forme mentalement. Troisièmement, vous devez être en forme spirituellement et quatrièmement, être en forme financièrement ». Il ajoute que si une personne n’a pas ces quatre choses dans sa vie, aucune somme d’argent n’aura d’importance. L’influenceur des médias sociaux explique ensuite chacun d’eux en détail. Donnant un exemple, il dit que si une personne n’est pas bien physiquement, même 10 millions de dollars de compte n’auront pas d’importance.

“4 clés du bonheur”, écrit l’industriel en légende

Le tweet a recueilli plus de 69 000 vues à ce jour. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont été inspirés par la vidéo en écrivant de doux messages en réaction. L’un des utilisateurs a écrit: «Je suis entièrement d’accord avec ce point de vue. Le bonheur est l’état d’esprit et non un état de solde bancaire. L’argent peut acheter le confort, pas le bonheur. Un petit agriculteur qui n’a pas beaucoup d’argent peut être plus en forme, heureux, spirituel, content qu’un grand homme d’affaires ».

Je suis entièrement d’accord avec ce point de vue. Le bonheur est l’état d’esprit et non l’état du solde bancaire. L’argent peut acheter le confort et non le bonheur. Un petit agriculteur qui n’a pas beaucoup d’argent peut être plus en forme, heureux, spirituel et satisfait qu’un grand homme d’affaires.👌👌— Capt KK (@Kamal66840748) 5 janvier 2023

Un autre utilisateur a trouvé la vidéo assez inspirante en écrivant : « Great Video Sirji. Bonne inspiration ».

Grande vidéo Sirji.Bonne inspiration. – Anita Sagar (@anitasagar91) 5 janvier 2023

“Si vous avez l’esprit tranquille, rien d’autre n’a d’importance. Pauvre, malade n’a pas d’importance, une et la seule chose dont vous avez besoin”, a répondu un internaute à la vidéo.

Plus tôt, l’industriel Harsh Goenka a partagé sa liste de résolutions du Nouvel An. Pas une, mais il a énuméré sept résolutions qu’il vise apparemment à remplir cette année. “RÉSOLUTIONS DU NOUVEL AN : 1. Considérez l’échec comme un début 2. N’arrêtez jamais d’apprendre 3. Enseignez aux autres ce que vous savez, 4. Pratiquez l’humilité 5. Respectez les critiques constructives 6. Prenez des initiatives 7. Aimez ce que vous faites”, a-t-il tweeté. sur le tweet ci-dessous.

RÉSOLUTIONS DU NOUVEL AN :1. Voir l’échec comme un début2. N’arrêtez jamais d’apprendre3. Enseignez aux autres ce que vous savez4. Pratiquez l’humilité5. Respectez les critiques constructives6. Prendre des initiatives7. Aime ce que tu fais. – Harsh Goenka (@hvgoenka) 1 janvier 2023

Le tweet a reçu plus de 83 000 vues depuis qu’il a été partagé en ligne.

