Lutter pour maintenir un équilibre travail-vie personnelle peut parfois être très difficile. Pour s’assurer que les gens en conservent un, le magnat des affaires Harsh Goenka a partagé une vidéo sur son compte Twitter officiel. Goenka a partagé une vidéo sur « ce que font les gestionnaires de haut niveau » pour maintenir un « équilibre travail-vie personnelle ». Dans la vidéo, on peut voir l’acteur Anthony Hopkins parler de la façon dont les personnes performantes travaillent. «Les gens de haut niveau volent comme des aigles, les aigles volent seuls. Zuckerberg n’a pas de potes, Elon Musk n’a pas de potes, Steve Jobs n’avait pas de potes et Bill Gates n’a pas de potes. Et je peux continuer encore et encore, ils ne traînent pas, ils ne se détendent pas, ils ne vont pas au Super Bowl, ils ne vont pas à la Coupe du monde, ils ne vont pas à Wimbledon. Tout ce qu’ils font, c’est travailler », explique l’acteur dans la vidéo.

“Avec tout l’accent mis ces jours-ci sur l’équilibre travail-vie personnelle, découvrez ce que font les gestionnaires de haut niveau”, lit-on dans la légende de la vidéo. Regardez par vous-même :

Pendant ce temps, Shantanu Deshpande, fondateur-PDG de Bombay Shaving Company, croit aux gens qui se bousculent à un jeune âge. “Lorsque vous avez 22 ans et que vous débutez dans votre travail, lancez-vous dedans. Mangez bien et restez en forme, mais faites des journées de 18 heures pendant au moins 4 à 5 ans », a déclaré le message viral de Deshpande sur LinkedIn. Il a ajouté que les jeunes sont influencés par le contenu en ligne et s’efforcent de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui, selon lui, ne devrait pas être une priorité à un jeune âge.

“Je vois BEAUCOUP de jeunes qui regardent du contenu au hasard partout et se convainquent que ‘l’équilibre travail-vie personnelle, passer du temps avec la famille, rajeunir bla bla’ est important. C’est vrai, mais pas si tôt.

Deshpande a conclu son message en disant : « Ne faites pas de rona-dhona au hasard. Prenez-le sur le menton et soyez implacable. Vous serez bien mieux pour cela.

Établir des limites saines au travail est le sujet de conversation de la ville dans le monde post-pandémique. Le nombre excessif d’heures que les gens ont consacrées à se maintenir ou à maintenir leur entreprise à flot a peut-être été fructueux pendant la période de verrouillage, mais l’idée de rester occupé tout le temps s’accompagne de ses propres mises en garde. Culture de l’agitation, culture de l’épuisement professionnel, culture de la mouture – appelez ce que vous voulez, cela signifie généralement que l’on va au-delà de son devoir (lire : description de poste) pour faire (plus) de travail. Un meilleur salaire, un nouveau titre de poste et la validation, entre autres facteurs, contribuent à la raison de « bousculer ». Il n’y a pas de fin au cycle.

