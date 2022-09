Harsh Goenka partage une vidéo hilarante sur les raisons pour lesquelles les employés des TI veulent continuer le télétravail

Lorsque le monde a été frappé par la pandémie de COVID-19, le travail à domicile est devenu la norme dans divers secteurs, en particulier le secteur informatique. Même maintenant, alors que les restrictions COVID ont été levées et que les gens sont de retour au bureau, de nombreuses entreprises informatiques continuent de suivre le travail à domicile ou un modèle hybride. L’industriel Harsh Goenka a partagé une vidéo hilarante de l’influenceur des médias sociaux Shraddha expliquant les raisons d’un employé informatique pour lesquelles la FMH était nécessaire.

La vidéo publiée sur Twitter montre Shraddha en train de répondre si elle retournera au bureau pour travailler. « Après avoir découvert le travail à distance qui a été mis en place par nos RH et admin, vous souhaitez que je sorte ? Jamais!” elle dit. Et quel est le lien entre le modèle hybride et les grenouilles ? Regardez la vidéo pour savoir

“Les informaticiens vont-ils revenir au travail ?” Goenka a écrit dans la légende

Les informaticiens vont-ils reprendre le travail ? 😀@AiyyoShraddha pic.twitter.com/jeOMtTp1Fx – Harsh Goenka (@hvgoenka) 22 septembre 2022

La vidéo a suscité une tonne de réactions de la part des utilisateurs des médias sociaux, qui ont partagé leurs opinions intéressantes sur le travail à domicile. devant vous », a écrit un utilisateur.

Je ne suis pas sûr des nouveaux diplômés .. mais les anciens viendront surtout au bureau .. c’est vraiment ennuyeux parfois de s’asseoir seul à la maison et de regarder un mur devant vous — Deepak Menon (@mendeepak) 23 septembre 2022

Quelqu’un a dit : « Nous ne pouvons pas contredire ou contester que la technologie a contribué à accroître la productivité. Cela semble être un futur mantra aussi. Elle a raison. Si les objectifs sont atteints, alors nous devrions aller du bon côté. La FMH ne sera pas dissuasive. »

Nous ne pouvons pas contredire ou contester que la technologie a contribué à accroître la productivité. Cela semble aussi être un futur mantra. Elle a raison. Si les objectifs sont atteints, nous devrions aller du bon côté. La FMH ne sera pas dissuasive. – Anil Seth (@AnilSet11541728) 22 septembre 2022

“Mon manager a récemment envoyé un e-mail disant que nous devons démarrer WFO, je l’ai lu comme Work from ome”, a lu un troisième commentaire.

Mon manager a récemment envoyé un e-mail disant que nous devons démarrer WFO, je l’ai lu comme Travail de ome 🙂😜 — Sharath (@sharath_321) 23 septembre 2022

Un autre utilisateur a commenté : “J’aimerais que chaque RH soit intelligente comme vous. Le travail à distance est plus productif en termes d’économie de temps et de frais de déplacement pour les techniciens pauvres. »

J’aimerais que chaque RH soit intelligente comme vous. Le travail à distance est plus productif en économisant du temps et des frais de déplacement pour les techniciens pauvres. — CK (@CKspiritual) 22 septembre 2022

La vidéo a accumulé près de 1,85 lakh vues depuis sa mise en ligne.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici