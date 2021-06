Harsh Goenka partage une vidéo hilarante de machines qui garantissent que les gens portent un masque

L’Inde s’ouvre lentement après avoir traversé une deuxième vague dévastatrice de COVID-19 alors que les cas commencent à diminuer à travers le pays. Plusieurs États et territoires de l’Union assouplissent à nouveau les restrictions, insistant sur le respect de la distanciation sociale et d’autres normes de sécurité importantes. Les citoyens ne devraient pas baisser la garde et adhérer à ces normes et règlements de sécurité pour être clairs. Au milieu de ces nouvelles, le magnat des affaires Harsh Goenka a partagé un article sur les réseaux sociaux à propos d’une machine qui garantit qu’il n’y a pas de contrevenant aux règles de Covid, bien que de manière amusante. Il veut maintenant qu’ils soient installés à chaque passage du pays. Goenka a partagé un clip vidéo initialement publié sur Twitter par le Dr Shakti S Chauhan, qui a également été tagué par l’industriel et a attiré l’attention des internautes.

Le clip vidéo Tik-Tok de 11 secondes commence avec deux personnes traversant un passage à niveau. La machine peut être vue installée juste à un point d’entrée, qui observe si la personne a porté un masque, tandis que lorsqu’une personne non masquée s’approche à proximité, la machine l’arrête et pulvérise de l’eau.

Goenka a suggéré que de telles machines devraient être « installées à chaque passage à niveau », dans sa légende.

Regardez-le ici :

La publication a été partagée lundi et a recueilli plus de 23 000 vues et plusieurs réactions d’utilisateurs. Alors que beaucoup ont aimé l’idée de la machine et ont demandé leur installation, en particulier dans les endroits surpeuplés, une majorité a trouvé hilarante la façon dont la machine gère les non-masques. Peu d’autres, incapables de comprendre l’essentiel de la vidéo amusante, ont écrit qu’il serait impossible de maintenir une telle machine dans le pays.

Découvrez quelques-uns des commentaires hilarants ci-dessous:

Un utilisateur a déclaré en plaisantant que le mode de fonctionnement de la machine pourrait inviter des groupes de « droits de l’homme » à demander son interdiction.

Sir droits de l’homme waley aa jayenge .. — Vikrant sharma (@svikrant27) 21 juin 2021

Un deuxième a suggéré que ces machines seraient « superbes » pour le métro de Delhi et de Kolkata.

Un superbe pour le métro de Delhi un autre pour le métro de Kolkatta — CSNABINSAHOO (@CSNABINSAHOO) 22 juin 2021

Un superbe pour le métro de Delhi un autre pour le métro de Kolkatta — CSNABINSAHOO (@CSNABINSAHOO) 22 juin 2021

Un autre internaute a écrit en plaisantant en hindi que « c’est l’Inde et les machines vont disparaître ».

Ye India hai… yha machine gayab ho jaegi. — Akshat Jain (@akshatjain903) 22 juin 2021

Un cinquième a ajouté que la machine va simplement « se fatiguer » en manipulant les non-maskers.

La machine va se fatiguer. Pas ceat fatigué juste épuisé. — K (@K76565779) 21 juin 2021

Que pensez-vous de ce partage ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici