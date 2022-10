Harsh Goenka partage une vidéo d’un homme frappant des quilles avec une balle de tennis de table

Bien que de nombreuses personnes soient douées dans un sport particulier, seules quelques-unes sont capables de repousser les limites et de surpasser les autres grâce à leur talent exceptionnel. Une vidéo d’un de ces talents exceptionnels a été partagée sur Internet où une personne renverse des quilles avec une balle de tennis de table.

Dans le clip, téléchargé par l’industriel Harsh Goenka sur Twitter, un ensemble de quilles de bowling peut être vu disposé ensemble sur un côté d’une table de ping-pong. Bientôt, la personne tire et réussit un coup en abattant toutes les quilles.

«Tellement cool… tennis de table», a écrit le président du groupe RPG dans la légende.

Dans son mouvement suivant, il place trois quilles à une certaine distance les unes des autres et les renverse à nouveau d’un seul coup. Il continue de montrer ses capacités dans le sport et monte de niveau à chaque mouvement. Dans l’un de ses coups, la personne frappe même trois balles en même temps et parvient à faire tomber trois quilles avec.

La vidéo a accumulé plus de 1,44 lakh de vues sur Twitter et a séduit de nombreux utilisateurs sur la plateforme.

« L’excellence peut-elle être l’autre nom de la perfection ? un utilisateur a demandé.

Pour beaucoup, les clichés étaient « incroyables ».

Certains ont apprécié la fusion unique de deux sports.

Un autre a souligné la pratique rigoureuse qui a dû être exigée pour atteindre ce niveau.

“Super incroyable, sans parole”, a réagi un utilisateur.

“TT ou Bowling ou TT Bowling”, a écrit un utilisateur.

Impressionné par ses compétences, on a surnommé la personne comme le “master blaster of TT”.

C’était les “meilleurs plans de tous les temps” pour certains téléspectateurs.

La vidéo était devenue virale pour la première fois en 2016 lorsqu’elle avait été partagée par une chaîne YouTube nommée takkyuu geinin. Maintenant, il fait à nouveau des tournées sur les réseaux sociaux pour captiver les téléspectateurs.

Alors, avez-vous déjà été témoin d’un mélange aussi exceptionnel de deux sports ?

