Harsh Goenka partage une vidéo de robots appliquant les protocoles Covid-19, les internautes réagissent

Le magnat des affaires Harsh Goenka s’est rendu sur Twitter pour partager une vidéo présentant des robots qui appliquent un comportement approprié à Covid. Dans un clip d’une minute partagé sur Twitter, différentes machines sont vues en train d’exécuter différentes fonctions. Une machine a la capacité de donner un coup de coude aux personnes qui ne portent pas de masque, tandis qu’un autre robot est vu vacciner des personnes de porte à porte, et une autre machine qui non seulement donne un coup de coude, mais fournit également un masque à ceux qui ne le portent pas. La vidéo s’intitule « Cela devrait être en Inde ».

Depuis que Goenka a publié la vidéo, elle a recueilli plus de 18 000 vues et de nombreuses réactions dans les commentaires. Une utilisatrice a répondu au tweet en disant que les machines seraient enduites de «taches de paan» en un rien de temps. En outre, elle a également écrit que les gens en Inde finiront par vendre les pièces de la machine dans « Chor Bazar ».

En Inde, ils seront tachés de taches de paan quelques semaines après leur introduction, ils attireront une foule énorme pendant la journée (un non-non strict en période de covid) et très bientôt leurs pièces de rechange seront vendues au chor bazar – StarLover (@MonNomIsPBee) 26 juin 2021

Un internaute a expliqué à quel point ces robots sont nécessaires dans les sociétés de logement où les personnes instruites continuent de se déplacer sans porter de masque. Un autre utilisateur a convenu que ces machines sont nécessaires en Inde. Il a exhorté Goenka à fournir la même chose à Delhi et à Mumbai.

Apprécié monsieur, nous avons besoin de choses similaires à Delhi. PLZZ arrange. Pour Mumbai aussi. — Ashok Kumar (@ashok85_sso) 27 juin 2021

Certaines autres réactions comprenaient :

monsieur inde me nai hoga, yaha paise nai churate pura ATM machin churate— Prashant (@vanmoreprashant) 26 juin 2021

Message erroné. Les promenades en plein air dans les zones peu fréquentées n’ont pas besoin de masque – Siddhartha (@siddhartha4you) 26 juin 2021

Il disparaîtra rapidement s’il est en Inde ! – SeemaM (@SeemaMangaonkar) 26 juin 2021

Auparavant, Goenka avait partagé une partie de ce clip sur Twitter. Dans le peu, il avait posté qu’une seule machine était montrée. Ce tweet a obtenu plus de 34 000 vues et plus de 70 commentaires.

Les gens ont partagé des opinions différentes en réponse au tweet. Une personne a mentionné que le magnat des affaires devrait lire davantage pour se rendre compte qu’il existe des opinions différentes concernant le port d’un masque. Un autre utilisateur a mentionné à quel point les dommages causés par le démasquage sont différents dans diverses situations et occasions.

Tous les inconvénients ne sont pas les mêmes. Toutes les occasions de « démasquer » ne sont pas également désastreuses et nocives. Le traiter autrement peut faire démasquer ppl quand c’est le plus nécessaire : c’est-à-dire dans la foule, dans des endroits mal ventilés et/ou en parlant à quelqu’un. — L’expert Clickbait (@manubhatt3) 21 juin 2021

Il semble donc que vous disiez que les masques sont scientifiques…..peut-être que si vous lisez un peu plus, vous trouverez peut-être des points de vue différents. Celui qui est correct n scientifique shud b suivi. Restez en sécurité. – Être Amore (@BeingAmore) 21 juin 2021

Un utilisateur de Twitter a également estimé que le coût de la main-d’œuvre est moindre en Inde. Ainsi, une personne peut être utilisée pour faire ce travail au lieu d’une machine en métal.

Le coût de la main-d’œuvre est relativement faible en Inde, donc au lieu de gifler un robot, une personne normale peut également faire le nécessaire : 🙂 :)— Reshma Pai (@ReshmaPai15) 21 juin 2021

Un groupe de personnes a également accepté la suggestion de Goenka d’installer cette machine à chaque passage à niveau.

