Harsh Goenka partage une vidéo de femmes faisant des designs uniques de Rangoli similaires à leurs vêtements

Le pays tout entier profite actuellement de la période des fêtes avec beaucoup de zèle et d’enthousiasme. Au milieu de cela, un concours de rangoli unique a attiré l’attention de l’industriel Harsh Goenka. L’homme d’affaires a été tellement impressionné qu’il a fini par partager un aperçu de la compétition via Twitter le jeudi 29 septembre. Rangoli est un patrimoine immatériel de l’Inde et dans la tradition hindoue, une entrée de maison propre accentuée de rangoli attire la demeure du bon karma. Notamment, le rangoli est fabriqué à partir de poudre de céréales et de calcaires qui repoussent et empêchent les insectes de pénétrer dans la maison.

Maintenant, la dernière vidéo de rangoli partagée par Harsh Goenka a ravi les internautes. Dans le clip, on peut voir un groupe de femmes exhibant leurs créations créatives de rangoli inspirées des motifs de leurs dupattas et de leurs saris. La ressemblance troublante entre leur choix créatif et vestimentaire en a laissé beaucoup impressionnés. Le président du groupe RPG, tout en partageant la vidéo en ligne, a écrit : “Concours unique de rangoli… incroyable de voir l’artisanat de notre peuple.” Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Concours de rangoli unique… incroyable de voir l’artisanat de notre peuple! pic.twitter.com/6dgSU6J42L – Harsh Goenka (@hvgoenka) 29 septembre 2022

Dès que le clip a fait surface en ligne, un barrage d’internautes a apprécié l’art inspirant et l’extraordinaire créativité des participants. Un utilisateur a affirmé que le juge du concours avait dû avoir du mal à choisir le gagnant du concours. “Étonné, les concurrents sont si uniques que le juge aura du mal à penser au gagnant”, a écrit l’internaute.

Un autre a ajouté : « Très beau thème ! La créativité ne connaît pas de limites.

Un autre a commenté: « Un groupe de femmes super talentueuses. Chaque Rangoli est époustouflant.

Le clip viral a amassé plus de 47 000 vues et environ un millier de likes en 2 jours. L’un des utilisateurs de Twitter a affirmé que le concours avait été organisé par les habitants d’Agarwal samaj à Vidisha pour commémorer l’occasion d’Agrasen Jayanti. Il est important de noter que les détails de la compétition, quand et où elle a eu lieu n’ont pas été révélés par Harsh Goenka.

