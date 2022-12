Harsh Goenka partage une photo d’un vendeur de Bangalore acceptant la crypto dans son étal de thé

L’industriel Harsh Goenka sait comment maintenir l’engagement des utilisateurs sur les réseaux sociaux. L’industriel a posté une photo qu’il a décrite comme une image de “New India”. La photo montrait un vendeur de thé acceptant les paiements en crypto-monnaie. La photo, du vendeur de thé à son stand de thé improvisé, montre des agitateurs en bois et des kulhads disposés dans l’ordre. “Crypto accepté ici”, lit-on sur un tableau placé à côté d’un scanner de paiement numérique.

Jetez un oeil au tweet ci-dessous:

Le tweet a attiré l’attention de beaucoup pour son caractère unique. L’un des utilisateurs a écrit : “Un vendeur de thé de plus vit sa vie en avance”.

Un vendeur de thé de plus vit sa vie en avance😉 !!!— Just JK (@iam_justjk) 1 décembre 2022

Ajout d’un jeu de mots qu’un autre utilisateur a écrit, “Cryptea plus comme ça”.

Un troisième utilisateur a écrit : « C’est Agile et New India 🇳 Je pense que nous sommes l’économie à la croissance la plus rapide qui évolue également dans la bonne direction maintenant ».

L’homme derrière cette entreprise a répondu au tweet de Goenka en le remerciant. Le propriétaire du stand de thé Shubham Saini est un commerçant de crypto qui a ouvert le stand à Bengaluru après avoir abandonné son cours BCA.

Saini, originaire de Rewari d’Haryana, est venu à Bengaluru à la recherche d’un emploi et a été initié au crypto trading. Lors du creux de la crypto en 2020, Saini a investi tout son argent de poche dans la crypto-monnaie. J’avais investi Rs 1,5 lakh, et en quelques mois, j’ai été témoin d’un bond de 1000 % dans mon portefeuille. Bientôt, mon portefeuille crypto est passé à Rs 30 lakh, et c’était un gros problème pour un étudiant comme moi », a-t-il déclaré à indianexpress.com

Saini a abandonné ses études et s’est lancé dans le trading à plein temps car il pensait pouvoir devenir le Rakesh Jhunjhunwala du “Crypto World”.

Cependant, après l’effondrement du marché en 2021, Saini a perdu 90 % de sa richesse et a dû vendre son iPhone. Il a ensuite ouvert un stand de thé à Marathahalli et la crypto-monnaie a, une fois de plus, relancé sa fortune.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici