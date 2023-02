Harsh Goenka partage une énigme intrigante, Riteish Deshmukh réagit

Laissez le président de RPG Enterprises, Harsh Goenka, occuper ses abonnés Twitter avec des publications attrayantes. L’homme d’affaires, qui adore partager des quiz, des faits ou encore des vidéos mettant en lumière les talents cachés du pays, a fait quelque chose de similaire dimanche. Il a laissé ses abonnés Twitter intrigués par un défi de puzzle. Harsh Goenka a partagé un message contenant une image d’un puzzle dans lequel les utilisateurs doivent identifier l’orthographe correcte du mot “Large” en seulement 10 secondes. Le puzzle a attiré l’attention de beaucoup, y compris l’acteur Riteish Deshmukh. L’acteur de Housefull 4 a révélé dans la section des commentaires qu’il lui avait fallu “six essais” pour résoudre le puzzle.

“Voyons si vous pouvez trouver ‘LARGE’ orthographié correctement en 10 secondes”, a écrit Harsh en partageant le message. L’image du jeu de puzzle n’avait qu’une orthographe correcte parmi toutes les orthographes erronées du mot “Large”.

Dès que Harsh Goenka a partagé la publication, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à résoudre le puzzle. Ils ont écrit combien de temps il leur a fallu pour résoudre l’énigme dans la section des commentaires. Parmi toutes les réponses, celle qui a retenu l’attention de l’homme d’affaires a été partagée par Riteish. Il a écrit: “Je l’ai eu en 6”, ce à quoi Harsh Goenka a répondu: “Vous avez un œil vif.” Réagissant au compliment, l’acteur a précisé et son tweet vous laissera en grand écart. « Je voulais dire six essais…. Hahahaha », a-t-il écrit. Le magnat des affaires a ensuite laissé tomber un visage avec une langue tirée et un émoji aux yeux clignotants.

L’acteur Rajev Paul a commenté: «Trouvé. Rush ne fonctionne pas… détendez-vous et faites-le (en) 6/7 secondes.”

FoundRush ne fonctionne pas. .détendez-vous et faites-le 6/7 secondes— RAJEV PAUL (@Rajev_Paul) 5 février 2023

Les messages ont attiré plus de quatre lakh likes jusqu’à présent.

Récemment, Harsh Goenka a partagé une vidéo sur Twitter mettant en vedette un autorickshaw qui a été converti et transformé en véhicule de luxe. L’autorickshaw redessiné est un véhicule à toit ouvert avec une carrosserie noire lisse et des sièges jaunes confortables qui lui donnent une apparence tendance. “Si Vijay Mallya devait concevoir un taxi à 3 roues à bas prix, Naik Avishkar”, a écrit de manière hilarante Harsh Goenka dans la légende.

Le clip a recueilli plus de 30 000 vues depuis qu’il a été partagé, et les chiffres ne cessent d’augmenter.

