Harsh Goenka partage un extrait du discours inspirant de Ratan Tata de 2015

Un discours inspirant d’un magnat des affaires prospère nous rappelle à point nommé qu’avec un travail acharné et de la détermination, tout le monde peut réussir dans la vie. L’industriel Harsh Goenka s’est récemment rendu sur Twitter pour publier un discours similaire de Ratan Tata, le président émérite de Tata Sons, également connu comme l’un des philanthropes et conférenciers les plus inspirants au monde. Ses discours articulés ont toujours été connus pour inspirer les gens à travers le monde. Goenka s’est rendu sur la plateforme de micro-blogging pour partager une petite partie du discours de l’industriel en 2015 qu’il a prononcé lors de la cérémonie d’intronisation et de remise des prix au Temple de la renommée de l’automobile.

Le magnat des affaires a mentionné quel était son plus grand plaisir dans la vidéo. Goenka, président du groupe RPG, a posté la vidéo avec une légende qui disait : « Ce qui excite vraiment #RatanTata… »

Dans la vidéo, Tata a déclaré : “Le plus grand plaisir que j’ai eu est d’essayer de faire quelque chose dont tout le monde dit qu’il ne peut pas être fait.” Le court extrait d’un discours autrement plus long a montré le genre de courage et de détermination que possède l’homme d’affaires.

Le tweet qui a été publié le 26 septembre 2022 a amassé près de 53,4k vues et 383 likes au moment du dépôt de ce rapport. Les utilisateurs de Twitter ont beaucoup apprécié le message de Goenka et le discours de Tata. Plusieurs commentaires ont été laissés sur le message qui mentionnaient que le discours était “inspirant”.

Un utilisateur a écrit “Monsieur, vous êtes notre inspiration” tandis qu’un autre utilisateur a écrit ” Ratan Ji Tata suit vraiment ses prédécesseurs JRD et Jamshed Ji Tatas. Ils ont établi de telles normes dans le monde des affaires qu’il serait très difficile pour n’importe qui d’autre de respecter. Le plus courageux et toujours un être humain humble. Nous sommes fiers d’avoir de telles personnes parmi nous.

Un troisième utilisateur a dit : « Grand homme. Il a inspiré des millions de personnes à travers le monde et a mené une vie simple. Que Dieu bénisse Ratan Tata pour qu’il vive longtemps et continue son grand/noble travail.

