Harsh Goenka partage un autre point de vue sur le travail au noir après avoir soutenu Wipro

L’industriel Harsh Goenka, qui soutenait auparavant la position de Wipro sur le licenciement de 300 employés au noir, a maintenant mis en lumière un autre aspect de la tendance qui ne peut être ignoré. Le magnat des affaires a publié une vidéo sur Twitter mettant en vedette un homme expliquant avec justesse pourquoi le travail au noir ne devrait pas être découragé.

L’homme souligne à quel point les personnes occupant des postes importants dans la société indienne ont une agitation secondaire, qu’il s’agisse de politiciens propriétaires d’entreprises ou de joueurs de cricket occupant des emplois gouvernementaux.

« De nombreuses entreprises s’opposent fortement au travail au noir. Pourquoi? Nous sommes une nation de travailleurs au noir. Nos politiciens ont des entreprises, nos joueurs de cricket ont des emplois gouvernementaux et nos médecins et enseignants ont des cliniques et des frais de scolarité », a-t-il déclaré. En plus de cela, il a également été mis en lumière à quel point les bousculades au nom des crypto-monnaies et des fonds communs de placement ne suscitent pas d’inquiétude chez les propriétaires, mais dès que les employés commencent à utiliser leurs compétences réelles pour gagner de l’argent, le concept devient intolérable.

Il a poursuivi: “Pourquoi réagissez-vous comme si nous étions en couple et que vous m’avez trouvé avec quelqu’un d’autre? Détendez-vous, il n’y a pas de relation. C’est un restaurant, je prends mon repas principal avec vous et je vais ailleurs pour le dessert. C’est tout.”

L’homme a en outre expliqué comment le travail au noir n’affecte pas le temps facturable d’une entreprise, mais c’est plutôt le temps vivable de la vie d’une personne qu’il peut choisir de gagner un revenu supplémentaire. « Et je viens de vous hypothéquer huit heures de ma journée. J’ai encore 16 heures, 2/3 la majorité. Je ne travaille pas au noir sur votre temps facturable. C’est mon temps vivable », a-t-il expliqué.

Enfin, l’homme fait également référence à CXOS ayant une douzaine de tâches simultanées, “Et si vous êtes si désireux d’arrêter le travail au noir, concentrez-vous sur la suite C. La plupart des CXOS ont une demi-douzaine de tâches simultanées. Ils sont PDG d’une entreprise, administrateurs d’une autre entreprise, conseillers d’une ONG, membres d’un comité gouvernemental et investisseurs providentiels obligatoires. Vous devez faire défiler trois fois leur profil LinkedIn pour trouver leur emploi réel afin de les spammer pour un emploi. N’oubliez pas que personne ne se soucie du clair de lune si le soleil brille fort », a-t-il conclu.

L'autre point de vue sur le travail au noir….. ne peut être ignoré ! – Harsh Goenka (@hvgoenka) 2 novembre 2022

Auparavant, Harsh Goenka soutenait la position de Wipro de licencier 300 employés et a déclaré que cela ne pouvait être comparé à des start-up comme Swiggy qui autorisaient le travail au noir.

Moonlighting : Wipro vs Swiggy – ils ne peuvent tout simplement pas être comparés. Wipro traite avec des clients Fortune 500 pour qui le secret des données est sacro-saint. Si le client trouve ne serait-ce qu'un faible risque de compromission des données, cela ne sera pas toléré. – Harsh Goenka (@hvgoenka) 24 septembre 2022

Notamment, quelques entreprises, dont la société de commande de nourriture en ligne Swiggy, soutiennent le travail au noir et autorisent leurs employés à occuper un emploi en dehors de leurs heures de bureau ou les week-ends qui n’entravent pas leurs activités. Cependant, plusieurs sociétés informatiques, dont IBM, Infosys et Wipro, ont pris position contre le travail au noir.

