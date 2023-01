Harsh Goenka partage sept résolutions du Nouvel An pour 2023

Prendre des résolutions pour la nouvelle année a traditionnellement été un moyen d’évaluer ce qui est vraiment important dans nos vies. Beaucoup d’entre nous finissent par se promettre que l’année sera meilleure que la précédente, que ce soit en termes d’atteinte d’objectifs de santé, de passer plus de temps avec des êtres chers ou enfin d’obtenir l’emploi idéal.

Comme nous tous, l’industriel Harsh Goenka, qui est un fervent utilisateur des médias sociaux, a partagé sa liste de résolutions du Nouvel An. Pas une, mais il a énuméré sept résolutions qu’il vise apparemment à remplir cette année. “RÉSOLUTIONS DU NOUVEL AN : 1. Considérez l’échec comme un début 2. N’arrêtez jamais d’apprendre 3. Enseignez aux autres ce que vous savez, 4. Pratiquez l’humilité 5. Respectez les critiques constructives 6. Prenez des initiatives 7. Aimez ce que vous faites”, a-t-il tweeté.

Découvrez le tweet ici:

Le tweet a amassé plus de 69 000 vues depuis qu’il a été partagé en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ont également souhaité et partagé leurs points de vue sur le tweet. L’un des utilisateurs a été fasciné à la lecture de la résolution alors qu’il écrivait: «Excellent conseil. Retweeter avec votre aimable autorisation ».

Un autre utilisateur ajouté s’en est réjoui et a demandé à l’industriel de continuer à partager ce contenu. “Bonne année Monsieur. continuez à publier vos idées et continuez à motiver les gens ordinaires comme nous ».

Un troisième utilisateur a mentionné : « Un autre peut être ajouté Monsieur : Acceptez les défis. Je vous souhaite une nouvelle année avec de nouveaux rêves, de nouveaux espoirs et de nouvelles forces pour atteindre les résolutions ciblées. Bonne année 2023 !!!”

Harsh Goenka est bien connu pour ses messages Twitter perspicaces et motivants, où il couvre une variété de sujets. Il a également partagé une vidéo amusante montrant des extraits de films de Bollywood et d’Hollywood pour souhaiter à ses abonnés le Nouvel An. “Passez une bonne année 23”, a-t-il tweeté.

Quelle était votre résolution du Nouvel An ?

